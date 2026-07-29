¿Habrá un reboot de Glee? Ryan Murphy rompe el silencio sobre el futuro de la serie

Pocas series han dejado una huella tan profunda en la televisión como Glee. Estrenada en 2009, la producción creada por Ryan Murphy revolucionó el formato de las series musicales, lanzó al estrellato a varios de sus protagonistas y se convirtió en un fenómeno global gracias a sus versiones de éxitos musicales, sus personajes entrañables y una apasionada comunidad de seguidores.

Instagram: Lea Michele.

Las tragedias que marcaron la serie

La serie sufrió la pérdida de Cory Monteith en 2013, Mark Salling en 2018 y Naya Rivera en 2020, tres tragedias que impactaron profundamente tanto al elenco como a millones de fans alrededor del mundo.

A pesar de ello, el fenómeno que representó la serie sigue vigente. Muchos de sus protagonistas continúan triunfando sobre los escenarios de Broadway y en importantes producciones teatrales, demostrando el talento que impulsó a Glee a convertirse en un referente de la televisión.

Mi nostalgia y el cariño que siento por esa serie son tan grandes que pienso: ‘Bueno, quizá a la gente le gustaría ver una nueva encarnación de ella de alguna manera’. Así que sí, amo esa serie. Amo lo que llegó a ser y lo que significó para tantas personas. Ryan Murphy

Aunque por ahora no hay un reboot confirmado, las palabras de Ryan Murphy han reavivado la esperanza de los fanáticos que aún sueñan con volver a escuchar las canciones del New Directions en una nueva generación.