¿Por qué Eric Roberts no fue a la boda de su hija Emma Roberts? Así ha sido su polémica relación

Emma Roberts, de 35 años, contrajo matrimonio con el actor Cody John en una ceremonia al aire libre celebrada el 25 de julio en Sun Valley, Idaho, donde estuvo acompañada por sus familiares y amigos más cercanos.

Sin embargo, quien llamó la atención por su ausencia fue Eric Roberts, padre de la actriz, quien finalmente reveló días después de la boda, que no estuvo presente en el enlace de su hija Emma, recordando la complicada relación que mantienen.

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Eric Roberts habla de su ausencia en la boda de su hija Emma Roberts con Cody John

A través de comunicado publicado en Page Six, Eric Roberts confirmó que no estuv o presente en la boda de su hija Emma; sin embargo, aseguró estar completamente feliz por esta nueva etapa en la vida de su hija.

“Amo a mi hija, siempre la he querido, siempre lo haré”, dijo Eric al medio. “Es perfectamente maravilloso que ella celebre como quiera, con quien quiera”.

Aunque Eric no estuvo presente en la celebración, su hermana, Julia Roberts, sí asistió junto a su esposo, Danny Moder, también estuvo presente Rhodes Robert Hedlund, el hijo de cinco años de Emma, fruto de su relación con su expareja Garrett Hedlund.

La complicada relación de Eric Roberts con su hija Emma Roberts

Eric Roberts tuvo a Emma junto a su expareja Kelly Cunningham en 1991; sin embargo, cuando ella era apenas un bebé, perdió su custodia debido a los problemas de adicción que enfrentaba en ese momento.

Durante una entrevista en el podcast Really Famous with Kara Mayer Robinson, Eric Roberts, de 70 años, rompió el silencio al ser cuestionado sobre la compleja relación que ha mantenido con su hija Emma, de 35 años.

“En realidad no. Solo se complica a ojos de los demás porque no lo entienden, así que tienen su propia opinión, sea cual sea”, explicó el hermano de Julia Roberts.

Eric aseguró que muchas personas tienen ideas preconcebidas sobre la relación que mantiene con su hija, aunque, según él, desconocen lo que realmente ocurre entre ambos, además, reconoció que los vínculos familiares “no son una línea recta”, en alusión a los altibajos que han marcado su historia.

Y también agregó: “Estoy muy orgulloso de mi hija”, y continuó con entusiasmo: “No empezó siendo una gran actriz, pero se convirtió en una gran actriz. Es fabulosa”.

¿Por qué Eric Roberts no fue a la boda de su hija Emma Roberts? Así ha sido su polémica relación Getty Images

El actor también recordó que cuando nació Emma: “emocionalmente me sentía como un trapo”, debido a la depresión que estaba atravesando en aquel momento.

“No se podía contar conmigo emocionalmente en absoluto, porque estaba hecho un desastre. Estaba hecho un desastre por muchas razones, pero asumo toda la responsabilidad”, dijo.

El actor aseguró que se arrepintió de haber perdido el vínculo con Emma; sin embargo, ahora que su hija es madre, está feliz de que ella sí esté presente con su hijo.

En un extracto de sus memorias, publicado por Entertainment Weekly, Eric escribió: “Amaba a mi pequeña hija con la fuerza de Hércules, a pesar de mis propias debilidades. Sin embargo, no podía afrontar la realidad de tener un bebé en mi vida, ¡y no podía con la paternidad! Todavía no soy una figura paterna. Emma, en cambio, sí sabe lo que es ese papel, ahora es adulta y madre. Ella es esa persona para su primer hijo, Rhodes”.