David Harbour rompe el silencio sobre el polémico álbum de Lily Allen: “No fue mi experiencia”

Fue en febrero de 2025 cuando Lily Allen y David Harbour confirmaron el fin de su relación, poniendo punto final a cuatro años de matrimonio, la pareja se había casado en 2020, pero diversos reportes sugieren que la separación estuvo marcada por presuntas infidelidades que habrían afectado la relación.

La situación se habría llenado de tensión tras el lanzamiento de West End Girl, el quinto álbum de estudio de la cantante británica, inspirado en las supuestas vivencias tóxicas que vivió junto al actor de Stranger Things.

David Harbour habla sobre el álbum su ex Lily Allen

Durante una entrevista para la revista Vanity Fair, David habló por primera vez sobre el álbum de Lily Allen, donde retrata las vivencias de su matrimonio y separación, asegurando que se sintió “un poco raro”.

“Creo que es un privilegio de todo artista usar su experiencia para crear arte, y por eso la respeto por hacerlo”, dijo Harbour, de 51 años. “No puedo decir mucho más”, añadió, “porque es mi vida privada. A pesar de que mucha gente no me permite una vida privada, la valoro. Y también valoro la vida de las personas con las que interactúo en privado. Simplemente no voy a hablar de eso”.

Por otra parte, el actor asegura que él vivió la relación de una forma distinta a la de Allen y argumentó que las relaciones son mucho más complejas de lo que parecen a simple vista, por lo que prefiere mantener los detalles de los hechos en privado.

“Las historias son complejas. Por eso digo que respeto su creación artística para canalizar su experiencia. No fue mi experiencia”, dijo. “Mi capacidad para usar mi experiencia se refleja en la creación de la serie limitada de HBO DTF St. Louis. Quiero crear cosas que hagan que la gente se sienta más segura. Mi talento particular es hacer que la gente sienta que no está sola”.

Lily Allen y David Harbour GETTY

Canciones de Lily Allen que hablan de su ruptura de David Harbour

El 24 de octubre, Lily lanzó su quinto álbum de estudio, una obra inspirada en la ruptura de su matrimonio con David, y en una entrevista con Perfect Magazine, la cantante explicó que algunas canciones fueron escritas a partir de experiencias personales y que sus letras pueden considerarse una forma de “autoficción”.

La canción que da título al disco, ‘West End Girl’, muestra a un hombre que duda de su talento cuando la eligieron para una obra de teatro, mientras que en la canción ‘Pussy Palace’ el personaje de Allen descubre que su apartamento era un lugar para aventuras, y también canta sobre la aparente infidelidad de una pareja en ‘4chan Stan’.

Sin embargo, la cantante aseguró que no se trata de una venganza contra David.