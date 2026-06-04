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¿Checo Pérez aparecerá en Emily en París? Así fue su inesperado encuentro con Lily Collins

El piloto mexicano coincidió con la protagonista de la serie de Netflix en el paddock del Gran Premio de Mónaco, mientras continúan las grabaciones de la nueva y última temporada.

Junio 04, 2026
¿Checo Pérez aparecerá en Emily en París? Así fue su inesperado encuentro con Lily Collins

Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Una fotografía fue suficiente para encender la imaginación de los fans. Sergio “Checo” Pérez y Lily Collins coincidieron en el paddock del Gran Premio de Mónaco, generando preguntas sobre una posible aparición del piloto mexicano en “Emily in Paris”.

¿Checo Pérez aparecerá en Emily en París? Así fue su inesperado encuentro con Lily Collins

(Photo by Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

La actriz, quien actualmente se encuentra grabando la nueva y última temporada de la exitosa serie de Netflix, fue vista durante las actividades previas a la carrera luciendo un llamativo conjunto amarillo mientras convivía con integrantes de Cadillac Formula 1 Team, entre ellos Checo Pérez.

¿Checo Pérez aparecerá en Emily en París? Así fue su inesperado encuentro con Lily Collins

Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Aunque no existe ninguna confirmación de que el mexicano vaya a formar parte de la producción, la imagen rápidamente despertó especulaciones entre los seguidores de la serie y de la Fórmula 1, quienes imaginaron cómo sería ver al piloto dentro del universo de Emily Cooper.

¿Checo Pérez aparecerá en Emily en París? Así fue su inesperado encuentro con Lily Collins

(Photo by Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Por ahora, todo apunta a que se trató de una coincidencia en uno de los eventos más exclusivos del calendario deportivo. Sin embargo, la presencia de Lily Collins en Mónaco, en medio de las grabaciones de “Emily in Paris”, fue suficiente para que los fans comenzaran a preguntarse si la serie podría incluir alguna referencia al mundo del automovilismo.

Lily Collins Checo Pérez F1 Emily en Paris Formula 1
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