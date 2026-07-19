Así se vivió el show de inauguración de la final del Mundial 2026

La ceremonia previa al encuentro reunió a grandes figuras internacionales. La italiana Laura Pausini, el británico Robbie Williams y la estadounidense Nicole Scherzinger interpretaron “Desire”, el himno oficial del Mundial 2026, acompañados por una impresionante puesta en escena con las banderas de las 48 selecciones participantes, bailarines y un espectáculo de luces que emocionó a los aficionados.

Uno de los momentos más esperados fue la aparición de Post Malone, quien presentó por primera vez su nuevo sencillo “Chrome Heartbreaker”, y posteriormente interpretó el éxito “Sunflower”, junto a Swae Lee, destando la ovación del público.

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La ceremonia también contó con la presencia del actor Tom Cruise, quien apareció en el centro del campo para ofrecer un emotivo mensaje sobre la capacidad del futbol para unir al mundo. El protagonista de Misión Imposible destacó el esfuerzo de jugadores, voluntarios y aficionados, antes de dar el paso al inicio del encuentro entre España y Argentina.

Otro de los momentos más emotivos llegó con la participación de la cantante argentina María Becerra, quien interpretó el himno nacional de Argentina antes del silbatazo inicial, mientras que el himno de Espala estuvo a cargo de Spanish Brass. Previamente, la estadounidense Jennifer Hudson abrió la ceremonia con una interpretación del himno de Estados Unidos.