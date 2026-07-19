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¿Quién es la novia de Unai Simón? Conoce a la pareja del arquero de España que jugará la final del Mundial 2026

¿Por qué Unai Simón ha decidido mantener en secreto la identidad de su novia? Esta es la razón por la que el arquero español mantiene su vida en privado y sin redes sociales.

Julio 19, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Quién es la novia de Unai Simón, el portero de España?

¿Quién es la novia de Unai Simón, el portero de España?

Getty Images

Unai Simón, el portero de la Selección Española, se ha consolidado como una de las grandes figuras de España, y rumbo a la gran final del Mundial 2026 frente Argentina, se ha generado un gran interés por su vida personal.

Unai se ha caracterizado por mantener un perfil bajo fuera de la cancha, el arquero español ha optado por mantenerse alejado de las redes sociales y proteger por completo su vida privada, y aunque él mismo ha confirmado que mantiene una relación sentimental, nunca ha revelado la identidad ni el nombre de su novia.

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¿Quién es la novia de Unai Simón, el portero de España?

Aunque se conocen pocos detalles sobre su vida sentimental, Unai ha confirmado en algunas ocasiones que tiene pareja, el portero del Athletic Club de Bilbao la Selección Española, ha elegido mantener esta faceta en privado y evitar revelar la identidad de su novia.

Sería muy complicado estar en otro club y tener la vida que tengo ahora. Con mi pareja, con mi familia, con mis amigos cerca”, aseguraba Simón sobre su estilo de vida en 2025.

Tras la victoria de España en la Eurocopa 2024, algunos medios captaron al portero junto a una mujer que fue señalada como su posible pareja, hasta ahora, esa imagen representa una de las pocas apariciones públicas relacionadas con su vida sentimental.

¿Quién es la novia de Unai Simón, el portero de España?

¿Quién es la novia de Unai Simón, el portero de España?

Getty Images

La razón por la que Unai Simón evita las redes sociales

En una entrevista en 2022, el arquero reconoció con humor que proteger su intimidad se le daba incluso mejor que defender la portería, dejando claro su deseo de separar su carrera deportiva de su faceta personal.

Vivimos en un mundo en el que estamos muy expuestos. Todo el mundo sabe qué hacemos, dónde estamos, qué nos gusta... Yo, por cómo me han educado y cómo soy, no me gustan esas cosas. Guardo mucho mi intimidad, mi vida privada”, declaró.

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