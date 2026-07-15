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La conmovedora historia que esconde el nombre de Lamine Yamal y que pocos saben

El nombre de Lamine Yamal es uno de los más populares del Mundial 2026 y esconde una historia emotiva y de superación.

Julio 15, 2026 • 
Melisa Velázquez
La conmovedora historia detrás del nombre de Lamine Yamal

La conmovedora historia detrás del nombre de Lamine Yamal

Getty Images

Con tan solo 19 años, Lamine Yamal ya se ha consolidado como una de las grandes figuras del futbol internacional, no solo es una pieza clave de la Selección de España, también ha brillado con su talento en el FC Barcelona.

El talento de Yamal lo lo ha llevado a hacer historia, pero detrás de su éxito también hay una historia personal que ha conmovido a muchos y que merece ser contada, comenzando por el emotivo significado de su nombre y por qué es tan especial para él y su familia.

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La conmovedora historia detrás del nombre de Lamine Yamal

Muchos aficionados están convencidos de que el extremo derecho español se llama Lamine y se apellida Yamal; sin embargo, la realidad es que su nombre completo es Lamine Yamal Nasraoui Ebana.

Lamine” y “Yamal” son sus dos nombres de pila, mientras que Nasraoui y Ebana corresponden a los apellidos de su padre y de su madre, respectivamente, entonces, ¿por qué ha decidido darse a conocer con sus dos nombres?

Antes de que el joven futbolista naciera, sus padres atravesaban por una situación económica complicada, donde recibieron el apoyo de dos hombres: Lamine y Yamal, quienes no dudaron en tenderles la mano y apoyarlos cuando más lo necesitaban.

Como muestra de gratitud por el apoyo recibido en un momento difícil, la pareja hizo una promesa: si algún día tenían un hijo, llevaría los nombres de aquellas personas que les tendieron la mano.

Años después cumplieron su palabra y así nació Lamine Yamal, un nombre que hoy ha trascendido fronteras y se ha convertido en uno de los más reconocidos del futbol internacional.

El origen humilde de Lamine Yamal

Esta historia va mucho más allá del nombre de Lamine Yamal, pues forma parte de los humildes orígenes del jugador nacido en Esplugues de Llobregat, Barcelona, de padre marroquí y madre ecuatoguineana.

Pues a pesar de alcanzar la élite del futbol, Lamine Yamal nunca ha ocultado el orgullo que siente por sus raíces y por el barrio de Rocafonda, en Mataró, donde creció.

De hecho, su famosa celebración haciendo el número 304 con los dedos hace referencia a los últimos dígitos del código postal 08304 de Rocafonda, un gesto con el que rinde homenaje al lugar donde comenzó a perseguir su sueño.

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Lamine Yamal
Melisa Velázquez
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