El millonario imperio de Kylian Mbappé: así es la lujosa vida que construyó fuera de las canchas

Kylian Mbappé se ha consolidado como una de las grandes figuras del futbol a nivel mundial, pero más allá de la cancha de juego, también se ha convertido en un empresario con una visión que le ha permitido construir un sólido y millonario patrimonio.

Con tan solo 27 años, el delantero francés ha creado un imperio basado en inversiones, negocios, propiedades lujosas y una marca personal que le permite seguir creando oportunidades de crecimiento económico.

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¿Cuánto gana Kylian Mbappé al año? Este es su millonario salario

Su llegada al Real Madrid marcó uno de los movimientos más importantes de su carrera y lo colocó entre los futbolistas mejor pagados del planeta, de acuerdo con el sitio especializado, Salarysport, Kylian Mbappé recibiría cerca de 602 millones de pesos al año, además de los bonos y patrocinios.

Sin embargo, el campeón del mundo en 2018 ha demostrado que su estrategia financiera no depende únicamente de sus ingresos como jugador, pues también ha apostado por proyectos propios y acuerdos comerciales con grandes marcas internacionales.

¿De cuánto es la fortuna de Kylian Mbappé y cómo construyó su patrimonio?

La fortuna de Kylian Mbappé se estima en alrededor de 250 millones de dólares, gracias a que ha buscado construir un legado más allá del futbol mediante negocios, producción audiovisual y su marca personal.

Uno de sus movimientos más destacados fue en 2022 cuando creó su propia empresa de gestión de imagen para controlar sus proyectos comerciales y fortalecer su futuro profesional.

Mbappé complementa sus ingresos con contratos publicitarios de grandes marcas como Nike, Dior y Hublot, además de apoyar a jóvenes talentos mediante su fundación Inspired by KM.

Propiedades de lujo de Kylian Mbappé

Mbappé posee una mansión de 11 millones de euros en La Finca, una de las zonas más exclusivas de España, una propiedad, que perteneció a Gareth Bale, que cuenta con ocho dormitorios, 11 baños, una sala de cine privada y un lujoso spa con piscina climatizada, pensado para su descanso y recuperación física.

Por otra parte, Mbappé también ha invertido en el club francés Stade Malherbe Caen y en el equipo Sail GP, reforzando su perfil como empresario dentro del futbol, además de su productora Zebra Valley y la tecnológica Loewe Technology.

Su pasión por los automóviles también forma parte de su estilo de vida de lujo, con una colección donde aparecen modelos de alta gama de marcas como Ferrari, Mercedes-Benz y Volkswagen.