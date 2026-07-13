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Récords de Lamine Yamal que lo llevaron a brillar en el Mundial 2026 a sus 19 años

De romper récords con el Barcelona a liderar a España en las semifinales del Mundial, el joven talento celebra su cumpleaños con una carrera que ya parece histórica.

Julio 13, 2026 • 
Tania Franco
Récords de Lamine Yamal que lo llevaron a brillar en el Mundial 2026 a sus 19 años

Pedro Salado/Getty Images

Con apenas 19 años, Lamine Yamal ya dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad. El extremo del FC Barcelona celebra un nuevo cumpleaños como una de las máximas figuras del Mundial 2026, con España instalada en las semifinales y soñando con conquistar su segunda Copa del Mundo.

Lamine Yamal cumple 19 años - Mundial 2026

Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images

Un campeón antes de los 20

A sus 19 años, el español presume un palmarés que muchos futbolistas tardan toda una carrera en construir. Ha conquistado tres títulos de LaLiga, varias Supercopas de España, una Copa del Rey y la Eurocopa 2024 con la selección española, torneo en el que fue elegido el Mejor Jugador Joven tras romper múltiples récords de precocidad.

Récords de Lamine Yamal que lo llevaron a brillar en el Mundial 2026 a sus 19 años

Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images

La gran figura del Mundial 2026

Su primera Copa del Mundo ha confirmado que está listo para competir entre los mejores. Lamine marcó su primer gol mundialista con apenas 18 años y rápidamente se convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del torneo.

En los cuartos de final frente a Bélgica fue elegido el mejor jugador del partido gracias a su constante desequilibrio, y ahora lidera a una España que enfrentará a Francia en busca del boleto a la final. Incluso Rodri, capitán de La Roja, ha destacado su madurez y la manera en que ha sabido asumir la presión pese a su corta edad.

Mundial Lamine Yamal futbolistas
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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