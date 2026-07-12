Jaafar Jackson, Jennifer Lopez y Andrew Garfield: los famosos que brillaron en la final de Wimbledon 2026

La gran final de Wimbledon 2026 no solo coronó a Jannik Sinner como bicampeón del torneo. Como cada año, el All England Club se convirtió en el punto de encuentro de la realeza y de algunas de las celebridades más importantes del mundo, quienes se dieron cita para presenciar uno de los eventos deportivos más prestigiosos del calendario.

Entre los asistentes destacó Jaafar Jackson y su prometida la cantante Maddie Simpson. El actor disfrutó del encuentro desde las gradas junto a otras figuras del entretenimiento, consolidándose como una de las nuevas promesas de Hollywood.

Otra de las grandes protagonistas fue Jennifer Lopez, quien llegó directamente desde la Semana de la Moda de París con un sofisticado vestido color marfil de Ralph Lauren y un enorme sombrero de ala ancha, uno de los looks más elegantes de la jornada. Los actores Andrew Garfield y Tom Hiddleston también asistieron al Centre Court luciendo impecables trajes de Ralph Lauren, firma histórica de Wimbledon. En el mismo palco coincidieron además Sarah Pidgeon, Erana James y Nicole Kidman.