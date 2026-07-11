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Kylian Mbappé revela el significado oculto detrás de su famosa celebración de goles

Kylian Mbappé se ha distinguido por su característica celebración de goles, un gesto que ha hecho durante el Mundial de 2026 y que tiene un significado muy personal.

Julio 11, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cuál es el origen de la celebración de Kylian Mbappé cuando anota un gol?

¿Cuál es el origen de la celebración de Kylian Mbappé cuando anota un gol?

Getty Images

Kylian Mbappé se ha consolidado como uno de los máximos goleadores del Mundial 2026, y en cada una de sus anotaciones, el delantero francés ha celebrado con un característico gesto que ha captado la atención de los aficionados.

Cada vez que anota un gol, Mbappé se detiene, cruza los brazos sobre el pecho y adopta una mirada decidida acompañada de una sonrisa contenida, un gesto que encierra un significado que trasciende el ámbito deportivo y refleja un valor profundamente personal para el futbolista francés.

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¿Cuál es el origen de la celebración de Kylian Mbappé cuando anota un gol?

Mbappé reveló que su celebración de gol surgió en un contexto familiar: fue su hermano menor quien hizo por primera vez el gesto durante una partida de videojuegos.

Realmente no fui yo quien lo inventó. Fue mi hermano Ethan de 11 años, cuando jugaba con él al FIFA en la Playstation”, cuenta el delantero francés, pues antes de adoptar esta celebración, Kylian celebraba sus goles con un salto parecido al que realiza Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el delantero francés decidió adoptar el gesto como un homenaje personal a su hermano cada vez que marca un gol.

No es una celebración pensada para mostrar arrogancia. Es un gesto que tiene un valor emocional para mí, porque está ligado a mi familia y a mi hermano”, explicó el atacante.

¿Cuál es el origen de la celebración de Kylian Mbappé cuando anota un gol?

¿Cuál es el origen de la celebración de Kylian Mbappé cuando anota un gol?

Getty Images

Mbappé explicó que, con el tiempo, su celebración trascendió el ámbito personal y se volvió un fenómeno público que no esperaba, pues el gesto fue adoptado por miles de niños y aficionados en canchas, parques y redes sociales, convirtiéndose en un símbolo ligado a sus actuaciones con la selección francesa y los clubes en los que ha jugado.

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Kylian Mbappe
Melisa Velázquez
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