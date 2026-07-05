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Quién es Jaydy Michel, la esposa de Rafa Márquez que lo apoya desde España y celebra su éxito con la Selección Mexicana

La destacada participación de Rafa Márquez en el cuerpo técnico del Tricolor durante el Mundial ha contado con un respaldo incondicional desde Europa: el de su esposa, quien recientemente expresó públicamente el orgullo que siente por la nueva etapa profesional del histórico exfutbolista mexicano

Julio 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Jaydy Ann Michel Brixon nació el 20 de diciembre de 1975 en Guadalajara, Jalisco, y se consolidó como una de las modelos mexicanas más exitosas de las décadas de 1990 y 2000. Su carrera despegó en Europa, particularmente en España, donde trabajó con importantes firmas de moda y desfiló para reconocidos diseñadores internacionales. Posteriormente, también desarrolló una carrera como actriz y conductora de televisión.

La modelo tapatía participó en producciones televisivas españolas como la serie Los Serrano y fue conductora del programa Mexico’s Next Top Model, consolidando una trayectoria artística que trascendió fronteras. Además, ha sido imagen de diversas marcas internacionales y portada de importantes revistas de moda.

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Su relación comenzó en 2006, después de que ambos atravesaron procesos de separación en sus relaciones anteriores. Tras varios años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio el 4 de enero de 2011 en una ceremonia privada celebrada en Manzanillo, Colima. En 2016, nació Leonardo, el hijo que tienen en común.

Desde entonces, Jaydy se ha convertido en uno de los apoyos del llamado “Káiser de Michoacán”, acompañándolo durante sus últimos años como futbolista profesional y posteriormente en su transición hacia la dirección técnica, incluyendo su etapa al frente del filial del FC Barcelona Atlètic.

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En días recientes, durante su participación en los Premios de la Moda Española 2026, celebrados en Madrid, Jaydy Michel habló con emoción sobre el papel que desempeña Rafa Márquez como auxiliar técnico de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. La modelo aseguró sentirse profundamente orgullosa de su esposo y destacó tanto sus cualidades profesionales como personales.

“Lo vivo con mucho orgullo porque Rafa es un hombre súper entregado, muy enfocado en lo que tiene que estar; además de una excelente persona y un gran profesional”, expresó.

Jaydy Michel Rafa Márquez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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