Isaac del Toro hace historia: gana la segunda etapa del Tour de Francia 2026

El pedalista de 22 años, originario de Ensenada, Baja California, se impuso en la exigente jornada de 168.5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona, con final en la emblemática subida a Montjuïc. En un cierre espectacular, Isaac del Toro cruzó la meta por delante de su compañero de la UAE Team Emirates-XRG, Tadej Pogačar, quien lo respaldó durante los últimos kilómetros para sellar un histórico doblete para la escuadra emiratí.

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Esta victoria tiene un significado especial, ya que representa el primer triunfo de un mexicano en una etapa del Tour de Francia desde que Raúl Alcalá lo consiguiera en 1989, poniendo fin a una espera de 27 años para el ciclismo nacional.

La jornada no comenzó de manera sencilla para el mexicano, debido a que durante el recorrido, sufrió un problema mecánico que obligó a cambiar de bicicleta y perder tiempo respecto al grupo principal. Sin embargo, el joven ciclista logró reincorporarse gracias al trabajo colectivo del UAE Team Emirates-XRG y mantuvo opciones de pelear la etapa hasta el tramo decisivo.

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En el último ascenso a Montjuïc, del Toro lanzó un ataque decisivo acompañado por Pogačar. El esloveno, vigente figura del ciclismo mundial, optó por no disputar el sprint final y permitió que el mexicano cruzara la meta en primer lugar, en una muestra de compañerismo y estrategia de equipo.

Tras la histórica victoria, el mexicano no ocultó su emoción y agradeció el respaldo de su equipo, familiares y amigos. “Esto significa todo para mí. Soy un chico muy afortunado. Todo esto es resultado del trabajo de mi familia, mis amigos y de todo el equipo”, declaró.