Gilberto Mora “Morita": en qué equipo juega y en dónde estudia la nueva joya del futbol mexicano

El mediocampista ofensivo ha llamado la atención por su talento, madurez y capacidad para competir al máximo nivel pese a su corta edad. Gilberto Mora, mejor conocido como “Morita”, juega actualmente en el Club Tijuana, conocido popularmente como Xolos.

“Morita” nació futbolísticamente en las fuerzas básicas del conjunto fronterizo y debutó en la Primera División mexicana el 18 de agosto de 2024, cuando tenía apenas 15 años y 10 meses, bajo la dirección técnica del colombiano Juan Carlos Osorio.

Desde su debut, Mora ha acumulado más de 50 partidos oficiales con el primer equipo y se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Liga MX, consolidándose como la principal promesa del futbol mexicano.

Su nombre completo es Gilberto Rafael Mora Zambrano, nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por lo que actualmente tiene 17 años. Durante este Mundial ha hecho historia al convertirse en el segundo futbolista más joven en disputar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo, solo detrás de Pelé. Varios especialistas y exfutbolistas que han evaluado su desempeño en la cancha, consideran que está destinado a dar el salto al futbol europeo en los próximos años.

El amor de Gil Mora por el futbol lo trae en la sangre, ya que su papá es el exfutbolista profesional Gilberto Mora Olayo, recordado por su paso con Jaguares de Chiapas. “Morita”, ingresó desde los cuatro años a la escuela filial de Jaguares de Chiapas, donde empezó a competir con niños mayores que él. Sus primeros entrenadores comenzaron a ver en él su técnica, visión de juego y capacidad para controlar el balón, por lo que posteriormente, se integró al Centro de Iniciación Xoloitzcuintle (CIX), la academia formativa del Club Tijuana, donde continuó su preparación hasta llegar al primer equipo.

Su extraordinario desempeño ha despertado el interés de varios de los clubes más importantes de Europa. Reportes de medios internacionales señalan que equipos como el Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea y AC Milán, han seguido de cerca la evolución del mediocampista mexicano.

Aunque el futbolista renovó recientemente su contrato con Tijuana, el acuerdo contempla una cláusula diseñada para facilitar un futuro traspaso al futbol europeo cuando cumpla la mayoría de edad.

¿Dónde estudia Gilberto Mora y qué grado cursa?

A pesar de su carrera profesional en el deporte, Gilberto Mora continúa con sus estudios. Actualmente cursa el nivel de preparatoria en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank, ubicado en Tijuana, Baja California, institución en la que combina sus actividades académicas con los entrenamientos y partidos de alto rendimiento. “Morita” se encuentra estudiando el bachillerato mientras representa a México y a Xolos, convirtiéndose en un ejemplo de disciplina y compromiso tanto dentro como fuera de la cancha.