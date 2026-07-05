Así fue el romance de Memo Ochoa y la cantante Dulce María

El romance entre Dulce María y Memo Ochoa comenzó a finales de 2005, cuando ambos atravesaban uno de los momentos más exitosos de sus respectivas carreras. Mientras la cantante conquistaba el mundo con la agrupación RBD, gracias al fenómeno internacional de la telenovela Rebelde, el guardameta se consolidaba como una de las grandes promesas del futbol mexicano con el Club América.

De acuerdo con diversos medios, ambos se conocieron gracias a personas cercanas a la producción de eventos relacionados con RBD. En ese momento ambos se flecharon y comenzaron su romance lejos de los reflectores.

Aunque decidieron mantener su romance en privado, fueron una de las parejas con mayor popularidad.

Más adelante, en poco más de un año, su relación llegó a su fin debido a los compromisos profesionales de ambos y la dificultad para coincidir debido a sus importantes y ocupadas carreras, a pesar de que su romance fue muy intenso. Por su parte, Dulce María realizaba extensas giras internacionales con RBD, mientras Memo Ochoa se enfocaba en consolidar su carrera deportiva.

En la actualidad, la esposa del portero mexicano es Karla Mora, la modelo y diseñadora con quien se casó el 8 de julio de 2017 en Ibiza y con quien tiene tres hijos. Dulce María está casada con el productor, escritor y director de cine Paco Álvarez con quien tiene dos hijas.