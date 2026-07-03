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Paola Zurita revela que perdió a su bebé: “Hay pérdidas que cambian la forma en la que miras la vida”

La hermana de Juanpa Zurita abrió su corazón para compartir un duelo que había mantenido en privado y envió un mensaje de apoyo a otras madres que han vivido una pérdida similar.

Julio 03, 2026 • 
Tania Franco
Paola Zurita revela que perdió a su bebé: “Hay pérdidas que cambian la forma en la que miras la vida”

IG: Paola Zurita.

Paola Zurita conmovió a sus seguidores al revelar que sufrió la pérdida de un bebé, una experiencia que decidió compartir por primera vez a través de un emotivo video publicado en Instagram. La creadora de contenido, quien en mayo de 2025 se convirtió en mamá de su primera hija, Renée Serralde Martínez-Zurita, explicó que este duelo transformó por completo su manera de ver la vida.

Nunca crees que te va pasar a ti. Pero cuando pasa, entiendes que hay pérdidas que cambian la forma en la que miras la vida para siempre.
Paola Zurita

En el video muestra como se entera de que estaba nuevamente embarazada este marzo del 2026, y lo comparte felizmente con su esposo, hasta que al final solo aparece ella corriendo con lágrimas en sus mejillas, por lo que reflexionó sobre el amor que permanece incluso cuando la vida de un bebé es muy breve.

Y también entiendes que ningún bebé, por breve que haya sido su paso, deja de ser profundamente amado. Abrazo a todas las mamás que han vivido esto y no estamos solas.
Paola Zurita

La publicación generó miles de reacciones y mensajes de apoyo. Familiares, amigos y seguidores le expresaron su cariño, mientras muchas mujeres compartieron sus propias experiencias de pérdida gestacional y neonatal, agradeciéndole por visibilizar un tema que con frecuencia se vive en silencio.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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