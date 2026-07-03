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Así es el Madison Square Garden, el icónico recinto donde Taylor Swift y Travis Kelce se casarán

Medios internacionales han reportado que la pareja celebrará la boda del año este fin de semana en el legendario Madison Square Garden, considerado uno de los lugares más emblemáticos del mundo

Julio 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Conocido como la arena más famosa del mundo, se ubica en el corazón de Manhattan sobre la estación Penn Station, es uno de los espacios más importantes para el deporte, la música y el entretenimiento. El recinto actual abrió sus puertas en 1968 y es la cuarta versión del histórico Madison Square Garden, cuya historia se remota a 1879.

El inmueble tiene capacidad para casi 20 mil personas en eventos deportivos y conciertos, aunque también puede transformarse para albergar galas privadas, ceremonias exclusivas y eventos corporativos de gran escala.

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El Madison Square Garden ha sido escenario de algunos de los momentos más importantes de la cultura popular y el deporte mundial. Ha recibido conciertos de artistas como Elton John, Billy Joel y Madonna, además de albergar peleas legendarias de boxeo, finales de la NBA y encuentros históricos de hockey sobre hielo.

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De acuerdo con reportes recientes, el recinto ha sido transformado con una temática de jardín romántico, decoraciones florales en tonos durazno y rosa, además de contar con estrictas medidas de seguridad para garantizar la privacidad de los invitados.

Ha trascendido que al lugar llegarían invitados de la pareja como Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper y más.

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Travis Kelce Taylor Swift
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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