A qué causas donaron 26 millones de dólares Taylor Swift y Travis Kelce

De acuerdo con información confirmada por representantes de la pareja, los recursos fueron distribuidos entre bancos de alimentos, hospitales infantiles, programas educativos y organizaciones dedicadas al bienestar animal, en lo que muchos califican como uno de los gestos filantrópicos más importantes.

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentran programas de apoyo comunitario en Nueva York, Kansas City, Nashville, Los Ángeles y otros lugares con un significado especial para ambos.

Algunos fans han señalado que la cifra podría tratarse de un guiño al número 13, considerado desde hace años como el número de la suerte de la artista, al duplicarlo.

Representantes de algunas organizaciones expresaron públicamente su agradecimiento. La directora ejecutiva de City Harverst, por ejemplo, calificó la aportación como “un acto extraordinario de generosidad”.

La donación refuerza la imagen de Taylor Swift como una de las artistas más activas en labores benéficas. Durante los últimos años, la intérprete ha realizado aportaciones millonarias a bancos de alimentos, programas educativos, organizaciones de ayuda humanitaria y trabajadores de sus giras, además de apoyar causas relacionadas con la salud y la educación.