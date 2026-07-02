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Alejandro Fernández habla de su lucha contra la ansiedad y la depresión

El cantante mexicano sorprendió al hablar con total sinceridad y valentía sobre uno de los momentos más complejos de su vida personal

Julio 02, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El intérprete de “Canta corazón”, reveló que continúa enfrentando problemas de salyd mental y que actualmente recibe atención especializada para tratar estos trastornos. Durante un encuentro con los medios previo a tomar unos días de descanso con su pareja, Karla Laveaga, el artista de 55 años confesó que experimenta episodios de ansiedad y depresión, por lo que decidió buscar apoyo profesional.

El cantante enfatizó la importancia de atender estos padecimientos con la misma seriedad que cualquier enfermedad física, y se decidió a compartir su experiencia personal para enviar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares y dudan en pedir ayuda.

“El Potrillo”, aseguró que la ansiedad y la depresión son problemas de salud que afectan a millones de personas en el mundo y que es necesario eliminar los prejuicios alrededor de la atención psicológica y psiquiátrica que se requiere para enfrentarlos.

Además, destacó que actualmente está en tratamiento siguiendo las indicaciones de los médicos especialistas, pues considera que se trata de un tema “súper serio”.

Cabe recordar que en años anteriores, Alejandro ha hablado sobre su salud emocional, en 2021 reveló que la muerte de su padre desencadenó uno de los momentos más complicados de su vida.

Alejandro confesó que durante el proceso de duelo se aisló, dejó de cuidar su salud física y experimentó un aumento de peso, además de atravesar una profunda depresión.

Alejandro Fernández
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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