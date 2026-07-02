Ana Brenda Contreras opina sobre las celebraciones en el Ángel: “No llevaría ahí a mi hija”

Después de las multitudinarias celebraciones en el Ángel de la Independencia por el reciente triunfo de la Selección Mexicana, Ana Brenda Contreras compartió una reflexión en redes sociales sobre lo que vivió esa noche y los aspectos que, desde su perspectiva, deberían mejorar.

La actriz explicó que sí acudió a celebrar, aunque únicamente por un corto tiempo y desde una zona donde había menos personas.

Yo lo único que no deja de pensar es que, sobre todo, veía muchas personas que tenían ahí a sus hijos. Mi opinión muy personal es que yo no llevaría ahí a mis hijos, a mi hija. Ana Brenda Contreras

IG: Ana Brenda Contreras.

Aunque aclaró que respeta las decisiones de cada familia, confesó que ella no expondría a su hija a una situación similar debido al riesgo que representan las estampidas y los tumultos. La actriz insistió en que su comentario no busca juzgar a otros padres, sino invitar a reflexionar sobre la seguridad de los menores en eventos masivos.

Creo que hay que ser un poco más conscientes, porque esas cosas no se pueden controlar y es muy peligroso para los niños. Ana Brenda Contreras

Además del tema de la seguridad, Ana Brenda hizo un llamado a mantener limpias las calles después de las celebraciones. La protagonista señaló que muchas personas abandonan basura en la vía pública y recordó el esfuerzo que realizan los trabajadores encargados de limpiar la ciudad.

Lamenta las agresiones contra aficionados extranjeros

Otro de los puntos que abordó fue el comportamiento de algunas personas hacia los aficionados del país rival. Ana Brenda calificó como desafortunados los actos de violencia registrados durante los festejos y aseguró que esas acciones no representan la esencia de los mexicanos.

Una disculpa de parte de todos los mexicanos, porque no está padre. Nuestra esencia es recibir, abrazar y hacer sentir bien a quienes nos visitan Ana Brenda Contreras

IG: Ana Brenda Contreras.

La actriz señaló que la mayoría de las personas únicamente acudieron a celebrar en paz y lamentó que unos cuantos empañaran el ambiente. Aunque dejó claro que entiende la emoción que despiertan los triunfos de la Selección Mexicana y considera inevitable que miles de personas salgan a festejar, Ana Brenda Contreras invitó a hacerlo de forma responsable.