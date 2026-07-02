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Frankie Muniz anuncia su divorcio de Paige Price tras 10 años juntos: “Seguiremos siendo una familia”

El actor de Malcolm el de en medio confirmó el fin de su matrimonio con Paige Price después de una separación privada. Ambos aseguran que continuarán unidos por su hijo y mantendrán una estrecha amistad.

Julio 02, 2026 • 
Tania Franco
Las tiernas expresiones del hijo de Frankie Muniz en la alfombra roja del regreso de "Malcolm el de en medio"

Getty Images (Photo by Cindy Ord/WireImage)

El actor Frankie Muniz, recordado mundialmente por interpretar a Malcolm en la exitosa serie Malcolm el de en medio, confirmó que él y Paige Price han decidido poner fin a su matrimonio después de 10 años de relación y siete años de casados. La noticia fue compartida por el propio actor a través de un comunicado en redes sociales, donde explicó que la decisión llegó tras un periodo de separación que mantuvieron en privado.

Después de diez hermosos años juntos, hemos crecido de maneras que nos hicieron darnos cuenta de que nuestra relación se siente más natural y fuerte como una profunda amistad y como padres.
Frankie Muniz

Frankie Muniz también dedicó unas palabras de agradecimiento a Paige, reconociendo el papel que tuvo durante su matrimonio y el apoyo que le brindó mientras desarrollaba su carrera como actor y piloto profesional.

El intérprete destacó que Paige dejó de lado varios de sus propios proyectos para respaldarlo y aseguró que el respeto y el cariño entre ambos permanecerán intactos pese al divorcio. También adelantó que continuarán trabajando juntos en Muniz Racing, el proyecto automovilístico que desarrollan en conjunto.

Las tiernas expresiones del hijo de Frankie Muniz en la alfombra roja del regreso de "Malcolm el de en medio"

Getty Images.

Horas después de anunciar su separación, Frankie eliminó la publicación inicial, que incluía un video donde aparecía bailando junto a Paige y su hijo con un mensaje sobre seguir siendo amigos tras el divorcio. En su comunicado, Frankie Muniz dejó claro que esta será la única declaración pública sobre el tema y pidió respeto para su familia mientras atraviesan esta nueva etapa.

Malcom el de enmedio
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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