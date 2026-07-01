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¿Falta de respeto a Rihanna? A$AP Rocky, padre de sus hijos, es criticado por polémico comentario público

El rapero provocó una ola de reacciones tras hacer un comentario durante un concierto en Phoenix. La controversia llega semanas después de los rumores sobre una supuesta tensión con Rihanna durante la Met Gala.

Julio 01, 2026 • 
Tania Franco
¿Falta de respeto a Rihanna? A$AP Rocky, padre de sus hijos, es criticado por polémico comentario público

Neilson Barnard/MG26/Getty Images for The Met Museum/Vogue

A$AP Rocky volvió a colocarse en el centro de la conversación, pero esta vez no fue por su música. Durante un concierto de su gira Don’t Be Dumb en Phoenix, Arizona, el rapero hizo un comentario dirigido al público que rápidamente se viralizó y provocó una ola de críticas, especialmente entre los seguidores de Rihanna.

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Getty Images.

El momento incómodo durante su concierto

Mientras interactuaba con los asistentes, Rocky dijo que agradecía que las mujeres presentes no lo hubieran conocido cuando era soltero, pues de lo contrario habría intentado acostarse con ellas. Aunque algunos lo interpretaron como una broma propia del ambiente del concierto, para muchos usuarios en redes sociales sus palabras fueron inapropiadas y una falta de respeto hacia Rihanna, con quien mantiene una relación desde hace varios años y comparte tres hijos.

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A$AP Rocky y Rihanna han estado juntos desde 2021

GETTY IMAGES

Las reacciones no tardaron en aparecer

En plataformas como X y TikTok, numerosos internautas calificaron el comentario como “desagradable”, “innecesario” e “irrespetuoso”, mientras que otros defendieron al artista asegurando que simplemente estaba bromeando con el público y que la frase hacía referencia a una etapa anterior de su vida sentimental.

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Getty Images.

La polémica surge apenas unas semanas después de que la pareja enfrentara rumores de una supuesta crisis tras la Met Gala 2026. Videos del evento hicieron pensar a algunos usuarios que existía tensión entre ambos; sin embargo, personas cercanas aseguraron que únicamente estaban agotados después de una larga jornada, y posteriormente Rihanna compartió imágenes de aquella noche que ayudaron a disipar las especulaciones.

Hasta el momento, ni Rihanna ni A$AP Rocky han respondido públicamente a la controversia. Sin embargo, el episodio ha reavivado el debate entre sus seguidores sobre los límites del humor en el escenario y las declaraciones públicas de figuras que mantienen una de las relaciones más mediáticas de la industria musical.

Rihanna
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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