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Taylor Swift y Travis Kelce: la boda de más de 20 millones de dólares con castillo, jardines y flores

Se dice que Taylor Swift y Travis Kelce han transformado el Madison Square Garden en un escenario de cuento de hadas para su boda.

Julio 02, 2026 • 
Melisa Velázquez
Taylor Swift y Travis Kelce: la boda de más de 20 millones de dólares con castillo, jardines y flores

Taylor Swift y Travis Kelce: la boda de más de 20 millones de dólares con castillo, jardines y flores

Getty Images

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce promete convertirse en uno de los eventos más espectaculares del mundo del entretenimiento, varios reportes aseguran que la cantante está convirtiendo el Madison Square Garden en un auténtico escenario de cuento de hadas para su gran día con el jugador de la NFL.

A lo largo de la semana, varios testigos han visto entrar y salir camiones de MSG con cajas y objetos de decoración para crear el mundo de fantasía donde Taylor podría tener su final feliz de cuento de hadas junto a Travis.

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¿Cómo será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden?

De acuerdo con medios internacionales como TMZ, han reportado que se estaría construyendo un castillo dentro del importante recinto de Nueva York, además de jardínes llenos de plantas y árboles, todo con la intención de crear un escenario de ensueño.

Sin embargo, la revista People ha señalado que aunque se está creando un mundo de fantasía para el gran día de la pareja, la idea de un castillo dentro del Madison Square Garden, es completamente falsa.

No es un castillo, pero parece muy especial”, dice una fuente en exclusiva a People. “Tienen césped, alfombras y doseles, y parece un lugar donde te casarías. Hay un escenario montado, pero es especial”.

Otra fuente ha explicado que el MSG está completamente transformado, luego de que el personal trabajara durante toda la noche montando la decoración para el gran evento que podría llevarse a cabo el 3 de julio: “Nunca lo había visto tan diferente”.

Itinerario de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

De acuerdo con The New York Times, los planes de Swift y Kelce, supuestamente incluyen una reunión más pequeña de unas 100 personas el 2 de julio, seguida de una celebración mayor con unos 1.000 invitados el 3 de julio.

Aunque aún se desconocen muchos detalles sobre la próxima boda de la pareja, se ha confirmado que el código de vestimenta para ambas celebraciones sería de etiqueta, además de una política de no usar teléfonos.

Se ha informado a los huéspedes que habrá una revisión telefónica a la llegada”, compartió una fuente.

¿Cuánto costará la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

De acuerdo con Forbes, la boda de Taylor y Travis podría superar los 20 millones de dólares, sus fuentes del sector de eventos de lujo han sido quienes han compartido los datos, considerando la renta del lugar, la decoración floral y la seguridad.

Los planificadores de bodas y eventos de primer nivel también compartieron con el medio que el MSG, podría costar hasta 5 millones de dólares su alquiler para el fin de semana.

Las flores podrían superar los 3 millones de dólares, y a esto se sumarían otros gastos similares para la decoración, incluyendo telas para cubrir asientos, lámparas de araña, escenarios temporales, iluminación, mobiliario y otros elementos, lo que elevaría el costo total en varios millones adicionales.

Informes también señalan que Taylor habría elegido personalmente estaciones de comida con platillos de restaurantes de Nueva York como Via Carota, Waverly Inn y Monkey Bar, conocidos por su popularidad en la ciudad.

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