¿Taylor Swift tendrá prohibido cantar sobre Travis Kelce? El prenupcial que podría cambiar su música

En medio de los preparativos de la esperada boda de Taylor Swift y Travis Kelce, la atención está puesta en el posible acuerdo prenupcial que habrían firmado y en si este podría influir en las supuestas canciones que la cantante escriba sobre su matrimonio.

La posibilidad de que Taylor Swift deje de escribir canciones sobre su vida amorosa ya intriga a sus fans, luego de que surgieran detalles relacionado con la libertad de expresión de ambos sobre su vida matrimonial.

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¿Qué dice el acuerdo prenupcial de Taylor Swift y Travis Kelce?

De acuerdo con el medio Page Six, el acuerdo prenupcial de Taylor y Travis incluiría cláusulas de privacidad para proteger detalles de su relación, así como cláusulas relacionadas con sus respectivas fortunas.

La abogada Sarah Luetto aseguró que, aunque el acuerdo podría limitar declaraciones públicas sobre el matrimonio, es poco probable que Taylor acepte restricciones sobre su música.

“Taylor probablemente no querría incluir disposiciones que le impidan cantar sobre su relación”, señaló la especialista, haciendo referencia a la larga tradición de la cantante de convertir sus romances y rupturas en inspiración para sus álbumes más exitosos.

Según los reportes, el acuerdo prenupcial mantendría separados los bienes y negocios de Taylor y Travis, incluyendo el catálogo musical de la cantante y proyectos como el pódcast New Heights de Kelce.

Las cláusulas de Travis Kelce del acuerdo prenupcial con Taylor Swift que enternecieron a la cantante

De acuerdo con informes del medio Reality Tea, Travis se ha mostrado muy dispuesto a que Taylor proteja sus bienes y su música, pues para él, su prioridad es el bienestar de su matrimonio.

“Travis lo entiende completamente, admira lo motivada que está y cree que es importante que ambos se mantengan financieramente independientes... Aquí no hay celos, respeta mucho lo astuta que es cuando se trata de negocios”.

Según los reportes, algunas cláusulas del prenupcial habrían fortalecido la relación entre la cantante y el jugador de la NFL, ya que él prometió apoyar su carrera, respetar por completo los derechos de su música y priorizar a la familia sobre cualquier interés económico.