Muere Olivier Creed, heredero de la legendaria casa de perfumes Creed y guardián del legado de lujo

La noticia fue dada a conocer por la propia firma a través de sus redes sociales y posteriormente confirmada por medios especializados internacionales. De acuerdo con la información oficial, Olivier Creed dedicó gran parte de su vida a preservar y modernizar el legado de la histórica firma fundada en Londres en 1760. Bajo su dirección creativa, la marca consolidó prestigio mundial gracias a fragancias emblemáticas que redefinieron el segmento de la perfumería de lujo y fortalecieron el concepto artesanal conocido como “Art of Millésime”.

Nacido en Francia durante la década de 1940, Olivier Creed heredó la tradición familiar y asumió el liderazgo creativo de la compañía en los años setenta. Desde entonces, se convirtió en una figura clave dentro de la industria, impulsando el crecimiento internacional de Creed y posicionando a la casa entre las más exclusivas y reconocidas del mundo.

La firma destacó que el perfumista viajó durante décadas por distintos países en busca de materias primas excepcionales y relaciones directas con productores especializados, una filosofía que marcó la identidad de la marca. Su legado incluye fragancias icónicas como Aventus, Green Irish Tweed y Silver Mountain Water.

Tras conocerse la noticia, las personalidades del sector de lujo, expertos en fragancias y seguidores de la marca expresaron mensajes de condolencia y reconocimiento a su trayectoria.