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Muere Olivier Creed, heredero de la legendaria casa de perfumes Creed y guardián del legado de lujo

El mundo de la alta perfumería está de luto tras confirmarse la muerte de Olivier Creed, reconocido como el descendiente de sexta generación del fundador James Henry Creed y una de las figuras más influyentes en la historia contemporánea de la casa de fragancias Creed

Mayo 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La noticia fue dada a conocer por la propia firma a través de sus redes sociales y posteriormente confirmada por medios especializados internacionales. De acuerdo con la información oficial, Olivier Creed dedicó gran parte de su vida a preservar y modernizar el legado de la histórica firma fundada en Londres en 1760. Bajo su dirección creativa, la marca consolidó prestigio mundial gracias a fragancias emblemáticas que redefinieron el segmento de la perfumería de lujo y fortalecieron el concepto artesanal conocido como “Art of Millésime”.

Nacido en Francia durante la década de 1940, Olivier Creed heredó la tradición familiar y asumió el liderazgo creativo de la compañía en los años setenta. Desde entonces, se convirtió en una figura clave dentro de la industria, impulsando el crecimiento internacional de Creed y posicionando a la casa entre las más exclusivas y reconocidas del mundo.

La firma destacó que el perfumista viajó durante décadas por distintos países en busca de materias primas excepcionales y relaciones directas con productores especializados, una filosofía que marcó la identidad de la marca. Su legado incluye fragancias icónicas como Aventus, Green Irish Tweed y Silver Mountain Water.

Tras conocerse la noticia, las personalidades del sector de lujo, expertos en fragancias y seguidores de la marca expresaron mensajes de condolencia y reconocimiento a su trayectoria.

Olivier Creed
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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