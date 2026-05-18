Revista
Síguenos en:
Personalidades

El hijo mayor de Checo Pérez y Carola Martínez hizo su primera comunión

Chequito Jr, tuvo una celebración especial en familia que rápidamente enterneció a los seguidores del piloto mexicano

Mayo 18, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
checo-perez-hijo.jpeg

La ceremonia fue realizada en un ambiente privado y rodeado de familiares cercanos, manteniendo el estilo discreto que caracteriza a la familia Pérez Martínez. Sergio Pérez Jr, conocido cariñosamente como “Chequito”, es el primogénito del piloto tapatío y nació en diciembre de 2017, poco antes de la boda entre Checo Pérez y Carola Martínez.

Con el paso de los años, el pequeño se ha convertido en uno de los integrantes más queridos de la familia por los fans del automovilismo, quienes constantemente reaccionan a las fotos y videos compartidos por su padres.

checo-perezjpeg

En las imágenes difundidas en redes sociales, aparece el menor vestido de blanco acompañado de sus padres y hermanos durante la celebración religiosa, de la que no se saben más detalles, debido a que la familia Pérez Martínez suele mantener gran parte de su vida privada lejos de los reflectores.

Mientras tanto, Sergio Pérez continúa enfocado en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac para la temporada 2026, aunque constantemente demuestra que su faceta más importante que sigue la de padre de familia.

checo-perez-hijo.jpeg

Checo Pérez Carola Martínez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
EXCLUSIVA: “El arte me ha salvado la vida”, la faceta más personal de Michel Duval
Personalidades
EXCLUSIVA: “El arte me ha salvado la vida”, la faceta más personal de Michel Duval
Mayo 15, 2026
 · 
Tania Franco
hijo-de-elon-musk.jpeg
Personalidades
Elon Musk aparece con su hijo en visita de Trump a China
Mayo 15, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
charles-leclerc-alexandra.jpeg
Personalidades
Charles Leclerc y Alexandra deslumbran en Cannes 2026
Mayo 13, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
“Era mi familia”: La amistad de más de 20 años entre Anne Hathaway y Valentino
Personalidades
“Era mi familia”: La amistad de más de 20 años entre Anne Hathaway y Valentino
Mayo 12, 2026
 · 
Tania Franco
seis-universos-una-mujer-el-nuevo-manifiesto-de-o-media-con-vanessa-huppenkothen.png
Personalidades
Seis universos, una mujer: el nuevo manifiesto de OMedia con Vanessa Huppenkothen
Abril 28, 2026
 · 
Caras
Chef José Andrés
Personalidades
El chef José Andrés, nominado para el Premio Nobel de la Paz
Noviembre 27, 2018
 · 
Caras
Santiago Creel: ellas han sido todas las esposas del político panista
Personalidades
Quiénes han sido esposas de Santiago Creel, el político panista que busca la presidencia de México
Ellas son Beatriz Garza Ríos y Paulina Velasco Salcido, las esposas que ha tenido Santiago Creel, uno de los posibles candidatos a la presidencia en las elecciones de 2024
Julio 18, 2023
 · 
Andrés Olascoaga
canelo-alvarez-hija.jpeg
Personalidades
Canelo Álvarez y Fernanda Gómez muestran por primera vez a su hija
La reciente publicación de la pareja ha generado atención mediática luego de que presentaran por primera vez el rostro de su hija menor, Eva Victoria
Mayo 01, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez