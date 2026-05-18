El hijo mayor de Checo Pérez y Carola Martínez hizo su primera comunión

La ceremonia fue realizada en un ambiente privado y rodeado de familiares cercanos, manteniendo el estilo discreto que caracteriza a la familia Pérez Martínez. Sergio Pérez Jr, conocido cariñosamente como “Chequito”, es el primogénito del piloto tapatío y nació en diciembre de 2017, poco antes de la boda entre Checo Pérez y Carola Martínez.

Con el paso de los años, el pequeño se ha convertido en uno de los integrantes más queridos de la familia por los fans del automovilismo, quienes constantemente reaccionan a las fotos y videos compartidos por su padres.

En las imágenes difundidas en redes sociales, aparece el menor vestido de blanco acompañado de sus padres y hermanos durante la celebración religiosa, de la que no se saben más detalles, debido a que la familia Pérez Martínez suele mantener gran parte de su vida privada lejos de los reflectores.

Mientras tanto, Sergio Pérez continúa enfocado en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac para la temporada 2026, aunque constantemente demuestra que su faceta más importante que sigue la de padre de familia.