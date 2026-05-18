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Jungkook revoluciona el estilo de Calvin Klein con una propuesta minimalista y rebelde de edición limitada

Jungkook se une nuevamente a Calvin Klein para presentar una edición limitada que mezcla el ADN minimalista de la firma con una actitud rebelde y contemporánea.

Mayo 18, 2026 • 
Melisa Velázquez
Jungkook revoluciona el estilo de Calvin Klein con una propuesta minimalista y rebelde de edición limitada

Jungkook revoluciona el estilo de Calvin Klein con una propuesta minimalista y rebelde de edición limitada

Getty Images

Calvin Klein apuesta nuevamente por el denim con una campaña protagonizada por Jungkook de BTS, que reinventa la estética noventera con una visión urbana inspirada en el universo visual del K-pop.

Ambientada en Nueva York, la colaboración CK x Jungkook combina minimalismo, streetwear y nostalgia pop, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más virales y comentados del momento.

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¿Cómo es la colección de Calvin Klein y Jungkook?

La colección de Calvin Klein junto a Jungkook apuesta por denim oscuro, siluetas relajadas y referencias al streetwear noventero para crear una estética urbana, minimalista y sin artificios que está causando sensación.

Con jeans baggy, bomber jackets y una narrativa visual ambientada en Nueva York, la campaña, fotografiada por Mert Alas, explora una masculinidad más fluida y contemporánea, acompañada por la nostalgia musical de “Block Rockin’ Beats” de The Chemical Brothers.

Desde 2023, Jungkook se ha convertido en mucho más que embajador global de Calvin Klein: es un puente entre el K-pop, el streetwear y la nostalgia noventera, pues su influencia en las audiencias digitales transforma cada prenda que usa en tendencia inmediata, consolidándolo como una de las figuras más poderosas de la moda actual.

¿Cuándo sale la colección de Calvin Klein x Jungkook?

La colección de Calvin Klein y Jungkook llegará primero en línea el 19 de mayo de 2026 y después a tiendas seleccionadas el 20 de mayo, siguiendo la lógica del hype digital antes del acceso físico.

Más que una colaboración, la campaña redefine el denim como un símbolo de actitud y refleja cómo la cultura pop actual se mueve de forma inmediata, global y conectada.

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Calvin Klein BTS
Melisa Velázquez
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