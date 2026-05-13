Grandma chic: la tendencia inspirada en las abuelas elegantes que está conquistando la moda

Lejos de parecer anticuado, el Grandma chic surge como una tendencia inspirada en el estilo clásico pero elegante que heredamos de nuestras abuelas, y que se está convirtiendo en una obsesión en el mundo de la moda.

Se trata de una tendencia que combina la sofisticación, la nostalgia y la comodidad, demostrando que el verdadero glamour nunca pasa de moda, y crea un styling sorprendentemente chic y contemporáneo.

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¿Cómo es la tendencia Grandma core o chic?

La tendencia apuesta por prendas clásicas y atemporales: cardigans tejidos, perlas, faldas midi, blusas románticas, mocasines, bolsos estructurados y suéteres oversized que evocan el guardarropa de una abuela refinada, pero reinterpretado con un toque moderno, lujoso y chic.

Los estampados florales, los tonos neutros y las texturas suaves también son protagonistas de esta estética que transmite elegancia sin esfuerzo, así como los lentes vintage y los pañuelos de seda que dan ese toque lleno de elegancia que tanto ha conquistado dentro y fuera de las pasarelas.

¿Por qué el Grandma chic está en tendencia?

Celebridades, influencers y firmas de lujo han impulsado el fenómeno, inspirándose en figuras icónicas que siempre defendieron un estilo pulcro y sofisticado; sin embargo, parte del éxito de esta tendencia, radica en su conexión emocional y con la nostalgia que evoca la elegancia de nuestras abuelas.

La estética del Grandma chic radica en prendas que rescatan el vestir con piezas duraderas, cómodas y llenas de personalidad, que además encaja con el auge de la moda sostenible y el gusto por la ropa de segunda mano.

Más que una tendencia pasajera, el Grandma chic celebra la elegancia tradicional y demuestra que el estilo no tiene edad, porque a veces, los mejores consejos de moda siempre estuvieron en el clóset de la abuela.

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