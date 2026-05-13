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Entrenadora de Anne Hathaway comparte la intensa rutina de la actriz para ‘El diablo viste a la moda 2’

Así fue el intenso entrenamiento con el que Anne Hathaway se preparó a los 43 años para regresar a ‘El diablo viste a la moda’, luciendo más joven que nunca.

Mayo 13, 2026 • 
Melisa Velázquez
Monique Eastwood, entrenadora personal de Anne Hathaway revela su intensa rutina

Monique Eastwood, entrenadora personal de Anne Hathaway revela su intensa rutina

Getty Images

Más allá de El diablo viste a la moda 2, Anne Hathaway tiene un 2026 cargado de estrenos como Mother Mary y La Odisea, proyectos que la llevaron a someterse a una exigente rutina de entrenamiento enfocada no solo en mantener su figura, sino también en ganar fuerza, resistencia y preparación física.

Es así que Hathaway lleva cuatro años entrenando con la coach personal Monique Eastwood, cuya rutina se ha convertido en la clave para mantener su figura tonificada y estilizada durante cada proyecto.

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Monique Eastwood, entrenadora personal de Anne Hathaway revela su intensa rutina

A través de sus redes sociales, Monique Eastwood, la entrenadora personal de celebridades como Hathaway, ha hablado de la rutina de entrenamiento de la actriz, así como los maravillosos resultados que ha logrado ver en ella.

Tuve el privilegio de asistir la semana pasada al estreno de la increíble nueva película de Annie, Mother Mary, y de ver en pantalla todo el trabajo y la dedicación que hubo detrás de este papel”, dijo Monique, y hablando del proceso que han llevado ambas. “La preparábamos para un papel de baile muy exigente, con una coreografía intensa, y el proceso fue increíble”.

La entrenadora también explicó cómo desarrolló parte de la rutina de entrenamiento de Anne, sobre todo para prepararse para el papel en Mother Mary, y cómo su propia experiencia como bailarina influyó.

Mi propia experiencia como bailarina ha influido muchísimo en la forma en que entreno hoy”, confirma Eastwood. “No se trata sólo de desarrollar fuerza, sino de entrenar el cuerpo y la mente para que trabajen juntos con intención; con una comprensión profunda del movimiento”, sostiene la experta.

El método de entrenamiento de Anne Hathaway

El método de Monique Eastwood, conocido como Eastwood Movement Method, combina danza, pilates y fitness en un programa integral que también incluye asesoramiento nutricional y entrenamiento online a través de su aplicación Eastwood Fit App.

Eastwood se inspira en el pilates y la danza, combinando ejercicios de alta intensidad con movimientos precisos y controlados que buscan estilizar, alargar y fortalecer el cuerpo, una filosofía de entrenamiento cada vez más popular entre las celebridades por sus resultados estéticos y funcionales.

En el caso de Anne, que ya tiene 43 años, realiza sesiones de 30 minutos donde combina ejercicios con pesas de 3 kilos.

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