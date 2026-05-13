Guillermo del Toro lanza contundente mensaje contra la IA durante homenaje a “El laberinto del fauno”

Guillermo del Toro protagonizó uno de los momentos más aplaudidos del Festival de Cannes 2026 durante el homenaje por el 20 aniversario de “El laberinto del fauno”. El cineasta mexicano presentó una versión restaurada en 4K de la película dentro de la sección Cannes Classics, pero además aprovechó el momento para lanzar una contundente declaración contra la inteligencia artificial.

Frente al público del festival, y aturdido de la ola de aplausos que recibió del público, Del Toro recordó el impacto que el cine ha tenido en su vida y defendió el valor humano del arte y la creatividad.

El cine me ha salvado la vida varias veces. Y espero que esta película conecte con ustedes de esa manera. Sé que lo ha hecho a lo largo de las décadas. Y esto es lo que el cine hace por nosotros. Y esto es lo que el arte hace por nosotros. Y que se joda la IA Guillermo del Toro

Las palabras del director rápidamente se viralizaron en redes sociales, especialmente porque desde hace años Guillermo del Toro ha manifestado su preocupación sobre el uso de inteligencia artificial dentro de las industrias creativas.

El homenaje a El laberinto del fauno ocurrió exactamente dos décadas después de que la película debutara en Cannes en 2006, donde recibió una histórica ovación de 22 minutos y se convirtió en una de las obras más importantes del cine fantástico contemporáneo.

La cinta, protagonizada por Ivana Baquero, consolidó internacionalmente la carrera de Del Toro y terminó ganando tres premios Oscar, además de convertirse en un referente del cine en español a nivel mundial.