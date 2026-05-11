¡Love Story rompe récords! La serie sobre JFK Jr. y Carolyn Bessette alcanza cifras históricas

“Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” se ha convertido en uno de los mayores éxitos televisivos del año. La primera entrega de la nueva antología de Ryan Murphy retrata la intensa historia de amor entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, una de las parejas más icónicas y perseguidas de los años 90, marcada por el glamour, la presión mediática y la tragedia.

Instagram: Love Story FX.

La serie está protagonizada por Paul Anthony Kelly como JFK Jr. y Sarah Pidgeon como Carolyn Bessette, además de contar con Naomi Watts en el papel de Jackie Kennedy Onassis. La producción de nueve episodios está inspirada en el libro Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy de Elizabeth Beller.

Instagram: Hulu

Un hito

Desde su estreno en febrero de 2026, la serie se volvió un fenómeno cultural gracias a su recreación estética de los años 90 y la química entre sus protagonistas. Ahora, Ryan Murphy confirmó que Love Story acumuló más de 80 millones de horas vistas y 4.5 billones de minutos reproducidos, consolidándose como uno de los mayores éxitos recientes de FX y Hulu.

El drama también impulsó nuevamente el interés por la historia real de la pareja Kennedy-Bessette, cuya vida y muerte siguen fascinando décadas después de su trágico accidente aéreo en 1999. Y a pesar de que miembros de la familia han hablado en contra de la serie, el impacto mediático sigue creciendo, además de ser el primer papel protagónico mainstream de Paul Anthony Kelly, quien ha confesado que la serie lo salvó de renunciar a su sueño de ser actor.