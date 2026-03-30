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Estuvo a punto de dejar la actuación y terminó siendo JFK Jr. en Love Story

Paul Anthony Kelly confesó en el programa de Kelly Clarkson que pensó en regresar a Canadá tras años sin avanzar, y terminó representando al soltero más codiciado de Estados Unidos de los 90.

Marzo 30, 2026 • 
Tania Franco
Estuvo a punto de dejar la actuación y terminó siendo JFK Jr. en Love Story

Instagram: Hulu.

Paul Anthony Kelly es uno de los nombres que hoy concentran la atención tras el éxito de “Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”. El actor, que da vida a JFK Jr., ha sorprendido por una interpretación que combina presencia, y sensibilidad que logra capturar la esencia de uno de los personajes más icónicos de los años 90.

Paul Anthony Kelly - Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Instagram: Love Story.

Durante su participación en el programa de Kelly Clarkson, el actor reveló que antes de conseguir el papel de John F. Kennedy Jr., estaba considerando abandonar la actuación. Después de más de una década intentando abrirse camino en la industria, el desgaste comenzaba a pesar.

Iba a regresar a Canadá y ver qué hacía con mi vida. Llevo intentándolo desde hace… como 12 o 13 años.
Paul Anthony Kelly.
Paul Anthony Kelly - Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Instagram: Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette.

El casting que lo cambió todo

El proceso para encontrar al actor que interpretaría a JFK Jr. fue extenso y altamente competitivo. De acuerdo con miembros del elenco, se audicionaron más de mil actores para el papel. El equipo del casting aseguraron que en cuanto él y Sarah se vieron, todos supieron que era lo que estábamos buscando.

Estuvo a punto de dejar la actuación y terminó siendo JFK Jr. en Love Story

Instagram: Hulu

Llegó un punto en el que estaba audicionando mucho, pero realmente no avanzaba en nada. Entonces pensé: ‘ok, esto no es para mí’. Y de pronto me llegó esta maravillosa oportunidad por correo, hice el casting… y todo cambió.
Paul Anthony Kelly.

Hoy, tras el éxito y la conversación generada por Love Story, su interpretación de JFK Jr. no solo lo posiciona como una de las revelaciones del momento, sino como un actor que estuvo a punto de renunciar justo antes de encontrar el papel que lo cambiaría todo.

John F. Kennedy Carolyn Bessette-Kennedy
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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