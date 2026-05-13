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Ex consejero en adicciones es sentenciado a dos años de prisión por muerte de Matthew Perry

Erik Fleming fue condenado por su participación en el suministro de ketamina que provocó la muerte del actor, recordado mundialmente por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends

Mayo 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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El nuevo documental de sobre la muerte de Matthew Perry se estrenará a finales de febrero

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La sentencia fue dictada este miércoles por la jueza Sherilyn Peace Garnett en una corte federal de Los Ángeles. De acuerdo con autoridades estadounidenses, Fleming de 56 años, admitió haber participado en la distribución de ketamina al actor en octubre de 2023, semanas antes de que fuera hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles. El acusado se declaró culpable en 2024 de conspiración para distribuir ketamina y distribución de droga con resultado de muerte.

Durante la audiencia, Fleming expresó arrepentimiento por sus acciones y aseguró sentirse “atormentado” por lo ocurrido. Pese a que la fiscalía solicitó una condena mayor, el tribunal consideró su cooperación en la investigación, ya que proporcionó información clave para identificar a otros involucrados en la red de distribución ilegal de ketamina.

La investigación reveló que Fleming actuó como intermediario entre el asistente personal de Perru, Kenneth Iwamasa, y la presunta distribuidora Jasveen Sangha, conocida mediáticamente como “la reina de la ketamina”. Según documentos judiciales, el exconsejero entregó decenas de viales de la sustancia pocos días antes de la muerte del actor.

Las autoridades detallaron que Matthew estaba recibiendo tratamientos con ketamina para combatir la depresión, pero terminó obteniendo dosis fuera del control médico. La autopsia concluyó que el intérprete murió por los efectos agudos de la ketamina, combinados con ahogamiento accidental.

Matthew Perry
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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