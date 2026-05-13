La Selección Mexicana dio a conocer la prelista de los 55 jugadores para el Mundial 2026

La lista fue enviada oficialmente a la FIFA como parte del proceso previo al arranque de certamen, en el que el Tricolor debutará el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica.

Entre los futbolistas contemplados destacan nombres de experiencia internacional como Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Johan Vázquez, además de jóvenes que han llamado la atención en la Liga MX y el futbol europeo. También sobresale la inclusión de jugadores como Álvaro Fidalgo y Marcel Ruiz, quienes mantienen posibilidades de integrarse a la lista definitiva.

La convocatoria preliminar incluye seis porteros, entre ellos Carlos Acevedo, Raúl Rangel y Alex Padilla. En defensa aparecen elementos consolidados como César Montes, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo, mientras que el mediocampo y la delantera combinan experiencia y juventud con futbolistas de clubes mexicanos y europeos.

Una de las ausencias más comentadas fue la de Hirving Lozano, quien no fue considerado por el cuerpo técnico debido a problemas físicos y su poca actividad en los últimos meses. También quedó fuera Rodrigo Huescas, quien sufrió una lesión de ligamento cruzado que lo alejará de las canchas durante varios meses.

La lista final quedará con 26 futbolistas en las próximas semanas, después de los partidos amistosos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia. Javier Aguirre y su cuerpo técnico evaluarán el estado físico y rendimiento de cada jugador antes de entregar la convocatoria definitiva.