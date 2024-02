¿Quién es Elisa Ceñal, la mexicana en la Premier League?

Platicamos con Elisa Ceñal, nutrióloga deportiva, quien ha hecho historia al convertirse en la primera mujer en integrarse a un equipo de la Premier League de Inglaterra, una de las ligas más destacadas a nivel mundial. Previamente, desempeñó el papel crucial de supervisar la nutrición en el Club Pachuca, encargándose tanto del equipo femenino como del masculino.

¿Cómo inició tu carrera?

Estudié nutrición en la Anáhuac y en ese entonces, la nutrición en la Anáhuac era muy clínica; la nutrición deportiva no existía y era optativa. Comencé en medicina y me cambié. En el último semestre, me di cuenta de que no me encantaba y empecé como intern en una revista. Por eso, me tocaba mucho de wellness, fitness y todo lo relacionado con la salud, lo cual me llevó a meterme mucho en esta área. Me di cuenta de todo lo que abarca la nutrición deportiva y me especialicé en 2014. Realicé la maestría y actualmente estoy en el doctorado. En México, estuve inicialmente con deporte y resistencia. Después, me fui al Pachuca, trabajando con el equipo femenino. Luego, fui coordinadora del departamento y ahora estoy en la Premier League.

¿Por qué decidiste especializarte en nutrición deportiva?

La vida me llevó a la nutrición deportiva, a pesar de que todos en mi familia son médicos, por lo que pensaba que tenía que seguir los mismos pasos. Después de mi cambio a nutrición y al terminar la carrera, me enfrenté a otra crisis, pero todas estas decisiones y la valentía de elegir cosas distintas me llevaron a conocer lo que quería y a lo que me dedico hoy, lo cual me apasiona.

¿Cuándo y por qué decidiste trabajar con deportistas de fútbol?

He trabajado con triatlón, clavadistas, maratonistas y ultramaratonistas, y todavía trabajo con algunos. Me casé y por eso me fui a vivir a Pachuca. No es muy común que la gente acuda a la nutrición deportiva, ya que es un lujo. El fútbol es el deporte más popular del mundo, por lo que muchos de los estudios se centran en este deporte, y así fui encontrando mi camino.

¿Cómo surgió la oportunidad de unirte a un equipo en Europa y qué factores influyeron en tu decisión de aceptar este nuevo reto profesional?

Es una oportunidad única en la vida y el mayor reto al que me podría enfrentar. Aunque nunca lo había pensado, creo que mi trabajo y dedicación a lo largo de los años me abrieron esta oportunidad.

Después de cinco años trabajando con los equipos de Pachuca, ¿cuál consideras que fue tu contribución más significativa en el ámbito de la nutrición deportiva para el club?

Creo que estructurar el área de nutrición fue crucial. Cuando llegué, la nutrición no era considerada parte de las ciencias del deporte. El tener nutriólogos y profesionalizarlo, establecer una estructura en cada categoría y tener procedimientos para la nutrición de atletas de alto rendimiento, así como brindar educación nutricional a los jugadores sin importar la edad, ayudó a que comprendieran las herramientas para llevar a cabo la nutrición deportiva.

¿Cuáles son los principales desafíos que crees que te puedes enfrentar en esta nueva etapa?

La parte familiar y laboral es un desafío, pero la mayoría de los equipos ya tienen una estructura para quienes tienen hijos. Mantener el equilibrio es crucial. Estar aquí representa una exigencia muy alta, ya que estoy representando a México, mujeres y hombres que desearían trabajar en la Premier League. Soy muy autoexigente, por lo que creo que cómo me desempeñe será algo que me gustaría ver.

¿Qué dirías que es lo más importante que alguien debe hacer cuando entrena y quiere mantener un estilo de vida saludable?

Comer con un objetivo es esencial, ya que como no entrenamos todos los días, no podemos comer de la misma manera todos los días. Dependiendo de lo que vaya a hacer en el día, es como planificaré mi alimentación, ya sea que realice fuerza o cardio. Es importante no comer lo mismo todos los días.