Ellos son los tenistas que jugarán el Abierto de Tenis en Acapulco 2024

El torneo contará con cuatro tenistas dentro del Top 10: Alexander Zverev (No. 6), Holger Rune (No. 7), Taylor Fritz (No.9) y Stefanos Tsitsipas (No.10). El australiano Alex de Miñaur, campeón en 2023, buscará defender su título en AMT de Acapulco.

El Abierto Mexicano de Tenis de Acapulco se jugará del 26 de febrero al 2 de marzo, contará con la participación de once jugadores que se ubican dentro del Top 20 del Pepperstone ATP Rankings y cuatro de ellos están dentro del Top 10. El alemán Alexander Zverev (No.6), el danés Holger Rune (No.7), el estadounidense Taylor Fritz (No.9) y el griego Stefanos Tsitsipas (No.10) encabezan una lista de jugadores de gala que estarán presentes en el ATP 500 de Acapulco. A esta lista se suma el australiano Alex de Miñaur (No.11), actual campeón del Abierto Mexicano. El noruego Casper Ruud (No.12), el búlgaro Grigor Dimitrov (No.13) y los estadounidenses Frances Tiafoe (No.14), Tommy Paul (No.15) -finalista en la edición anterior- y Ben Shelton (No.16), así como el británico Cameron Norrie (No. 19).

“Estamos muy contentos por tener en el torneo a once tenistas que están dentro de los 20 mejores jugadores del mundo. Será un gran espectáculo y un reto que asumimos con mucho gusto en Mextenis, al tener dos competiciones en semanas consecutivas. Acapulco es la mejor parada que pueden hacer los jugadores previo al Masters 1000 de Indian Wells y agradecemos a todos los que visitarán nuestra casa en este año de solidaridad para hacer un gran espectáculo”, declaró Álvaro Falla, CEO de Mextenis.

El alemán Alexander Zverev viene de ser semifinalista en el Abierto de Australia y buscará nuevamente el título en Acapulco, el cual consiguió en la edición de 2021, mientras que el danés Holger Rune llegó hace unas semanas a la final del torneo de Brisbane.

El estadounidense Taylor Fritz también tuvo un buen comienzo de temporada este 2024 al alcanzar los cuartos de final del Abierto de Australia y para el griego Stefanos Tsitsipas será su tercera participación en el Abierto Mexicano.

El campeón defensor del torneo Alex de Miñaur, de 24 años, también se destaca tras lograr el mejor ranking de su carrera en enero. Es de los jugadores que estará dos semanas consecutivas en México luego de confirmar su participación también en el Cabo Tennis Open.

El noruego Casper Ruud regresa a Acapulco, al igual que el búlgaro Grigor Dimitrov, que en la primera semana de este año levantó el título en el torneo de Brisbane, venciendo al danés Holger Rune. C

abe mencionar que Dimitrov ya fue campeón Acapulco en la edición de 2014. El canadiense Felix Auger-Aliassime (No. 30), ganador de cinco títulos en el circuito ATP (Florencia, Rotterdam, Amberes y en dos ocasiones en Basilea) también formará parte del cuadro principal del torneo.

Otros jugadores que completan la lista son el estadounidense Christopher Eubanks (No. 32), el serbio Laslo Djere (No. 34), el italiano Matteo Arnaldi (No. 38) el austriaco Sebastian Ofner (No. 40) y el serbio Miomir Kecmanovic (No. 41).

El corte de la lista de jugadores cerró en el sitio 48 del Pepperstone ATP Rankings, incluyendo al británico Daniel Evans (No.42), los australianos Max Purcell (No.43) y Jordan Thompson (No.44), el portugués Nuno Borges (No.47) y el estadounidense Mackenzie McDonald (No.48).