Super Bowl 2024: Además de Usher, estos artistas se presentarán

Usher dio un adelanto de su halftime show en el Super Bowl LVII, que se realizará el próximo mes. Luego de que la NFL y Apple Music confirmaran que él será el artista encargado de cantar en el medio tiempo del partido, habló al respecto.

El cantante de R&B dijo a Vogue que hará que los 13 minutos que durará el espectáculo sean increíbles. “He estado haciendo esto durante 30 años. Quiero que las personas que han sido parte de ese viaje sientan que es una celebración para todos, para nosotros, desde el principio hasta ese momento. Esta noche fue seleccionada específicamente en mi mente para que el R&B ocupara el escenario principal, no solo música R&B, sino interpretación, conexión y espirítu”.

Usher dijo sentirse inspirado por artistas como Frank Sinatra, Elvis Presley, Michael Jackson y más para realizar su show. “Quiero que sientan algo y sientan mi pasión, mi amor, sientan que era la persona adecuada para ocupar ese puesto y llevar este tipo de energía, amor y conexión del mundo entero”.

Además, La NFL y Apple Music confirmaron que se tendrán a otros tres cantantes que se suman al elenco del entretenimiento previo: Reba, McEntire, Post Malone y Andra Day.

Reba McEntire, miembro del Salón de la Fama de la Música Country y del Hollywood Bowl, cantará el himno nacional de Estados Unidos, previo al inicio del partido. Por su parte, el rapero norteamericano Post Malone, interpretará una versión muy personal de “America the Beautiful”, y Andra ganadora del Grammy, cantará “Lift Every Voice and Sing”.

El evento tendrá lugar el domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de las Vegas.