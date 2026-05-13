Charles Leclerc y Alexandra deslumbran en Cannes 2026

La pareja hizo una de las entradas más comentadas de la jornada al presentarse en el estreno de la película “La Vie D’Une Femme”, celebrado este 13 de mayo en la Riviera Francesa.

La presencia de Charles Leclerc y Alexandra en Cannes marcó además su primera gran aparición pública como recién casados, luego de su boda civil realizada en Mónaco a principios de 2026. Ambos acudieron como invitados especiales de firmas de lujo vinculadas al festival y aprovecharon el evento para desfilar por la alfombra roja junto a otras celebridades internacionales de cine, la moda y el deporte.

En cuanto a los looks, Charles Leclerc apostó por un clásico esmoquín negro de corte elegante, acompañado de un broche de diamantes y su anillo de matrimonio, manteniendo una imagen sofisticada y sobria acorde con el glamour característico de Cannes. El piloto de Ferrari complementó el atuendo con zapatos negros de charol y moño tradicional.

Por su parte, Alexandra deslumbró con un vestido strapless diseñado por Paolo Sebastian, confeccionado con tul nude, aplicaciones brillantes, pedrería y detalles florales dorados. La influencer completó su atiendo con un collar de diamantes y pendientes largos que resaltaron el estilo romántico y elegante que ha caracterizado sus últimas apariciones públicas.

La asistencia de la pareja generó gran expectativa entre los seguidores de la Fórmula 1 y del mundo, ya que Alexandra se ha consolidado como una de las figuras más influyentes en el paddock gracias a su estilo y presencia en eventos de lujo.