Rosalía confiesa lo que siente por Zendaya tras grabar juntas Euphoria

Rosalía abrió su corazón al hablar de su experiencia grabando la nueva temporada de Euphoria, especialmente sobre lo que significó trabajar junto a Zendaya, una de las estrellas más importantes de la serie. En entrevista con Elle, la artista española confesó que estaba extremadamente nerviosa durante sus escenas con la actriz, no solo por la admiración que siente hacia ella, sino también por la inseguridad que tenía con su inglés.

Estaba haciendo una escena con Zendaya y recuerdo estar extremadamente nerviosa. Pensaba: ‘Dios mío, espero que no se dé cuenta’. Mi inglés es muy malo y cada vez que ella me preguntaba algo yo solo pensaba: ‘Espero estar respondiendo bien’. Rosalía

Rosalía también reveló que Zendaya hizo todo mucho más fácil para ella desde el primer momento, incluso intentando hablar algunas palabras en español para hacerla sentir cómoda durante las grabaciones.

Ella era muy dulce, muy cariñosa conmigo. Fue la mejor, la más linda. Hizo que todo fuera muy fácil, pero para mí fue impactante compartir escena con ella porque realmente la admiro muchísimo. Rosalía

A pesar del mal recibimiento que está teniendo la tercera temporada de la serie, la participación de Rosalía en la nueva en Euphoria ha generado enorme expectativa entre los fans, ya que marcará uno de sus proyectos actorales más importantes hasta ahora.