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Andrea Legarreta revela que su hija menor dejará México

La conductora mexicana compartió uno de los momentos más emotivos de su vida familiar al revela que su hija menor, Nina Rubín, dejará México para continuar sus estudios en el extranjero

Mayo 12, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La joven fue aceptada en una prestigiosa escuela de actuación en Londres, luego de superar un exigente proceso de selección internacional. La conductora del programa “Hoy”, explicó en entrevista que Nina buscó distintas escuelas especializadas en arte dramático alrededor del mundo y finalmente decidió aplicar a una institución londinense, donde comenzará una nueva etapa.

Andrea dijo que la escuela recibe alrededor de cinco mil solicitudes cada año y únicamente selecciona a un reducido grupo de estudiantes tras varias etapas de audiencias y entrevistas.

Como parte del proceso, Nina Rubín de 19 años presentó monólogos en inglés, entre ellos uno de William Shakespeare, además de realizar entrevistas virtuales y pruebas presenciales en Londres. Andrea Legarreta contó que Erik Rubín acompañó a sus hijas durante el viaje en el que Nina pasó un día completo tomando clases y siendo evaluada por maestros y directivos de la escuela.

Andrea confesó que ambas lloraron cuando recibieron la confirmación de que la habían aceptado en la escuela. “Ella solita llegó, estoy muy orgullosa de ella”, expresó la conductora, quien aseguró que el logro de su hija es resultado de su talento y esfuerzo.

Andrea Legarreta
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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