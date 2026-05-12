Hayden Panettiere: adicciones, depresión y la pérdida de la custodia de su hija de 11 años: “Fue increíblemente difícil”

Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en Héroes y Scream, enfrentó años difíciles marcados por la depresión posparto, el abuso de sustancias y la distancia con su hija, fruto de su relación con el exboxeador, Wladimir Klitschko.

Aunque Hayden describió la experiencia como “una pesadilla viviente”, en sus próximas memorias, This Is Me: A Reckoning, asegura que asume “toda la responsabilidad” por lo que considera sus “defectos como madre” y arremete contra quienes la acusan de abandonar a su hija Kaya.

La lucha de Hayden Panettiere contra la depresión posparto y el alcohol

Hayden ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental, especialmente la depresión posparto que sufrió tras el nacimiento de su hija Kaya, sumiéndose en el alcohol y otras sustancias que no hicieron más que empeorar su estado y causarle problemas con el padre de su hija.

Cuando decidió ingresar a rehabilitación, confesó sentir miedo de no ser aceptada al hablar públicamente sobre sus luchas, pero decidió sincerarse y buscar ayuda, asegurando que quería alejarse de hábitos poco saludables para enfocarse plenamente en su bienestar y su vida.

La actriz también tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida, ceder la custodia total de su hija Kaya a su padre, pues ella no estaba en condiciones para cuidar de su bebé.

“Firmar los papeles fue la cosa más desgarradora que he tenido que hacer en mi vida”. Confesó la actriz, “Fue lo más difícil que pude hacer. Pero lo mejor para mi hija fue asegurarme de que estuviera bien, cuidarme y asegurarme de poder ser una buena madre para ella. Y a veces eso significa dejarlo ir”.

Hayden Panettiere responde a quienes la acusan de abandonar a su hija

La situación que vivió la actriz también ha generado críticas negativas, pues no ha faltado quién la acuse de haber abandonado a su hija y preferir los excesos, una situación que Hayden ha desmentido, asegurando que se considera una “madre leona” que prioriza el bienestar de su hija por encima de cualquier otra cosa.

“La idea de que alguien piense que simplemente daría a mi hija y estaría bien con ello es desgarradora”, dijo Hayden al presentador Jay Shetty durante el episodio del 11 de mayo del podcast On Purpose, señalando que “la idea errónea es que en el pasado me han obligado a recibir tratamiento cuando, en realidad, fui yo quien lo buscó”.

Hayden también aseguró que una vez que salió de rehabilitación y estaba de nuevo saludable, hubiera sido injusto para su hija cambiar la visa que había construido junto a su padre.

“Cuando por fin me recuperé, sentí que habría sido injusto y egoísta intentar sacarla de esta vida que tenía. Es una niña increíble y tan feliz, habla cinco idiomas y monta a caballo. Tiene dos padres que la quieren y sé en mi corazón sé que se siente apoyada. Ella no se siente abandonada en absoluto, y eso es algo que me he asegurado de vigilar y de lo que soy muy consciente”.

¿Cómo es la relación actual de Hayden Panettiere con su hija y Wladimir Klitschko?

Hayden también ha reflexionado sobre la relación actual que mantiene con su hija Kaya y su padre Wladimir, y asegura que no podría estar mejor.

“Tengo una relación increíble con ambos”, dijo Hayden al medio Us Weekly en una entrevista publicada el 6 de mayo: “Estoy muy agradecida por Wlad. Somos muy cercanos, y hemos tenido una amistad profunda, además de una relación, desde que le conocí cuando tenía 19 años”.

“Ver que todavía tenemos este vínculo y la capacidad de coparentalizar y mostrarle a nuestra hija que, aunque no estemos juntos”, continuó, “no significa que falte amor aquí, ni que estés en peligro”.