Cristian Castro desmiente su supuesto nuevo romance con Victoria Kühne

El cantante puso fin a los rumores sobre su supuesto romance con la empresaria y productora musical, luego de que en semanas recientes circularon fotos y publicaciones en redes sociales que hicieron pensar que ambos mantenían una relación sentimental

Mayo 12, 2026 
Diana Laura Sánchez
El intérprete aseguró que actualmente se encuentra soltero y que entre ellos solo existe una amistad y colaboración profesional. Las especulaciones comenzaron después de que Victoria compartiera imágenes junto al cantante durante un viaje a Nueva York, acompañadas de mensajes cariñosos que muchos interpretaron como la confirmación de un noviazgo. Incluso, la propia Verónica Castro llegó a referirse a Victoria como su “nuera”, alimentando aún más los rumores sobre la vida amorosa de su hijo.

Sin embargo, Cristian Castro aclaró ante los medios que la relación con la empresaria regiomontana es únicamente de amistad y trabajo. El cantante explicó que ambos han coincidido por proyectos relacionados con la música y destacó el interés que tiene en colaborar profesionalmente con Kühne debido a sus estudios y producciones musicales.

Durante un encuentro con la prensa tras un concierto en Aguascalientes, el intérprete de “Azul”, reconoció que sí existió un acercamiento cercano entre ambos, pero negó que hayan formalizado una relación sentimental. “Somos coelgas, amigos”, dijo, y aseguró que aunque no le gusta estar solo, no tiene pareja actualmente.

Por su parte, Victoria había mantenido una postura reservada sobre su vida privada. La empresaria, reconocida por dirigir Victoria Records y Victoria Films, evitó profundizar sobre su vínculo con el cantante, aunque anteriormente expresó admiración tanto por Cristian como por Verónica.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
