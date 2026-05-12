Revista
Síguenos en:
Belleza

Hailey Bieber rompe el silencio sobre la moda del pilates y las consecuencias que nadie quiere admitir

Aunque durante años Hailey Bieber fue una de las celebridades más vinculadas al pilates, ahora ha sorprendido con una opinión sobre esta disciplina que nadie esperaba.

Mayo 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Hailey Bieber habla sobre la terrible moda del pilates que ha dejado consecuencia negativas

Hailey Bieber habla sobre la terrible moda del pilates que ha dejado consecuencia negativas

Getty Images

Hailey Bieber volvió a encender las redes sociales tras cuestionar la creciente obsesión por el pilates, una disciplina con la que ha estado estrechamente relacionada durante años y en la que incluso es considerada toda una experta.

Y es que, con el paso de los años, figuras como Hailey han convertido el pilates en una de las disciplinas favoritas de miles de personas, impulsando su enorme popularidad y el auge de estudios especializados en este tipo de entrenamiento.

Sin embargo, ahora ha sido la propia esposa de Justin Bieber quien sorprendió al revelar el lado negativo de esta tendencia fitness.

Hailey Bieber habla sobre la terrible moda del pilates que ha dejado consecuencia negativas

En una reciente entrevista con Time, donde apareció en la portada de la edición dedicada a las 100 empresas más influyentes, Hailey habló sobre bienestar y compartió su opinión sobre tendencias como los matcha lattes y el pilates.

Creo que ya ha pasado un poco”, dice Bieber sobre Pilates, antes de preguntarle al entrevistador si fue una locura por su parte decirlo. “Me encanta el Pilates, de verdad. Pero creo que se ha convertido en una especie de moda, y es realmente difícil encontrar buenos profesores que se preocupen por la técnica”.

Se sabe que Hailey asistía con frecuencia a clases en Forma Pilates junto a Kendall Jenner en Los Ángeles; sin embargo, no está claro si dejó por completo esta disciplina, pero es un hecho que la empresaria continúa con otras rutinas de ejercicio, incluyendo entrenamientos personalizados y sesiones en gimnasios de lujo en Los Ángeles.

El masaje al que se somete Hailey Bieber

Por otra parte, Hailey reveló el nuevo tratamiento al que recurre para cuidar su salud y bienestar: el masaje linfático, una práctica con la que asegura estar completamente obsesionada y que ya forma parte esencial de su rutina wellness.

Vivo para ellos, estoy obsesionada con el drenaje linfático y todo lo relacionado, pero sobre todo con los masajes”, expresó la modelo y empresaria con gran entusiasmo.

Según explicó Hailey, el sistema linfático es fundamental para eliminar líquidos y toxinas del cuerpo, razón por la que considera los masajes linfáticos una parte imprescindible de su rutina de bienestar.

Es increíble la cantidad de agua que retenemos en el cuerpo. Además, el sistema linfático es fundamental para la desintoxicación en general y para la salud integral, así que creo que está totalmente infravalorado”, declaró.

Sigue leyendo...
ans studio
Entretenimiento
Las mejores opciones de fitness, wellness y lifestyle para iniciar el 2022
Enero 01, 2022
 · 
Diana Laura Sánchez
Ceci de los Rios
Personalidades
¿Estás listo para resetear tu cuerpo con Ceci de los Ríos?
Mayo 23, 2021
 · 
Diana Laura Sánchez

Hailey Bieber
Melisa Velázquez
Relacionadas
La Casa Azul de Frida Kahlo pone en tendencia las uñas azul cobalto
Belleza
La Casa Azul de Frida Kahlo inspira la tendencia de uñas azul cobalto que arrasa esta temporada
Mayo 08, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Kris Jenner habla de su experiencia con Ozempic y los efectos secundarios que padeció
Belleza
Kris Jenner confesó que usó Ozempic y revela los efectos negativos que sufrió
Mayo 08, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Qué son los perfumes veganos?
Belleza
Perfumes veganos: qué son, por qué están en tendencia y qué los hace diferentes
Mayo 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Justin Bieber y Hailey Bieber viven una noche histórica para su familia en Coachella 2026
Entretenimiento
El profundo significado de la presentación de Justin Bieber en Coachella 2026
Abril 13, 2026
 · 
Tania Franco
Qué son los lip oils y por qué están en tendencia en 2026
Belleza
Qué son los lip oils y por qué están en tendencia en 2026
Tener un maquillaje “natural” con unos labios hidratados con un toque de color está de moda, te decimos cómo lograr unos labios imposibles de ignorar.
Marzo 26, 2026
 · 
Tania Franco
Uñas cortas con diseño
Belleza
Uñas cortas y con 3 diseños para iniciar el año
Fáciles de llevar y con diseños hermosos que llamarán la atención
Enero 05, 2026
 · 
Tania Franco
Uñas elegantes y cortas para Navidad
Belleza
Diseños de uñas para Año Nuevo
Uñas que celebran, brillan y abren el año con intención
Diciembre 29, 2025
 · 
Tania Franco
Uñas navideñas
Belleza
Uñas blancas perfectas para Navidad
Minimalistas, sofisticadas y atemporales, las uñas blancas se convierten en la opción favorita para lucir impecable en las fiestas decembrinas
Diciembre 22, 2025
 · 
Tania Franco