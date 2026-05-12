Hailey Bieber rompe el silencio sobre la moda del pilates y las consecuencias que nadie quiere admitir

Hailey Bieber volvió a encender las redes sociales tras cuestionar la creciente obsesión por el pilates, una disciplina con la que ha estado estrechamente relacionada durante años y en la que incluso es considerada toda una experta.

Y es que, con el paso de los años, figuras como Hailey han convertido el pilates en una de las disciplinas favoritas de miles de personas, impulsando su enorme popularidad y el auge de estudios especializados en este tipo de entrenamiento.

Sin embargo, ahora ha sido la propia esposa de Justin Bieber quien sorprendió al revelar el lado negativo de esta tendencia fitness.

Hailey Bieber habla sobre la terrible moda del pilates que ha dejado consecuencia negativas

En una reciente entrevista con Time, donde apareció en la portada de la edición dedicada a las 100 empresas más influyentes, Hailey habló sobre bienestar y compartió su opinión sobre tendencias como los matcha lattes y el pilates.

“Creo que ya ha pasado un poco”, dice Bieber sobre Pilates, antes de preguntarle al entrevistador si fue una locura por su parte decirlo. “Me encanta el Pilates, de verdad. Pero creo que se ha convertido en una especie de moda, y es realmente difícil encontrar buenos profesores que se preocupen por la técnica”.

Se sabe que Hailey asistía con frecuencia a clases en Forma Pilates junto a Kendall Jenner en Los Ángeles; sin embargo, no está claro si dejó por completo esta disciplina, pero es un hecho que la empresaria continúa con otras rutinas de ejercicio, incluyendo entrenamientos personalizados y sesiones en gimnasios de lujo en Los Ángeles.

El masaje al que se somete Hailey Bieber

Por otra parte, Hailey reveló el nuevo tratamiento al que recurre para cuidar su salud y bienestar: el masaje linfático, una práctica con la que asegura estar completamente obsesionada y que ya forma parte esencial de su rutina wellness.

“Vivo para ellos, estoy obsesionada con el drenaje linfático y todo lo relacionado, pero sobre todo con los masajes”, expresó la modelo y empresaria con gran entusiasmo.

Según explicó Hailey, el sistema linfático es fundamental para eliminar líquidos y toxinas del cuerpo, razón por la que considera los masajes linfáticos una parte imprescindible de su rutina de bienestar.

“Es increíble la cantidad de agua que retenemos en el cuerpo. Además, el sistema linfático es fundamental para la desintoxicación en general y para la salud integral, así que creo que está totalmente infravalorado”, declaró.