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La Casa Azul de Frida Kahlo inspira la tendencia de uñas azul cobalto que arrasa esta temporada

La icónica Casa Azul, hogar de la pintora Frida Kahlo, se ha convertido en la referencia estética detrás del manicure que está conquistando la temporada: el azul cobalto.

Mayo 08, 2026 • 
Melisa Velázquez
La Casa Azul de Frida Kahlo pone en tendencia las uñas azul cobalto

La Casa Azul de Frida Kahlo pone en tendencia las uñas azul cobalto

Instagram/@sandra_herreranail

La intensidad del azul cobalto vuelve a dominar las tendencias de belleza este 2026, pero esta vez no llega desde las pasarelas europeas ni de las redes sociales: su inspiración nace en una de las casas más emblemáticas del arte mexicano: la Casa Azul de Frida Kahlo.

El esmalte azul cobalto, también llamado azul Klein, se ha posicionado como uno de los tonos en tendencia más vibrantes y llamativos de la temporada veraniega, creando looks contemporáneos que lucen elegantes sin esfuerzo.

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¿Cuál es el origen del azul cobalto?

El origen de este tono se remonta al artista francés Yves Klein, quien en los años 60 creó un azul intenso y único conocido como “Azul Klein Internacional”.

Yves Klein llevó el azul cobalto al reconocimiento internacional a través de sus obras, y años después el tono ganó aún más popularidad gracias a Frida Kahlo, quien lo convirtió en el color emblemático de su famoso hogar en Coyoacán.

La Casa Azul de Frida Kahlo pone en tendencia las uñas azul cobalto

El tono azul vibrante que cubre las paredes de la residencia de Coyoacán ahora aparece reinterpretado en diseños de uñas que mezclan minimalismo, arte y un aire profundamente mexicano.

La tendencia apuesta por esmaltes azul cobalto intensos, acabados brillantes y detalles artesanales que evocan la esencia visual de la talentosa artista mexicana, creando una tendencia inspirada en el folk mexicano.

Por otra parte, especialistas en belleza y uñas, argumentan que el éxito de las uñas azul cobalto, también responde al regreso de los colores saturados y expresivos dentro de las nuevas tendencias primaverales del 2026.

¿Cómo se llevan las uñas azul cobalto?

Algunas versiones incorporan flores pintadas a mano, líneas doradas, pequeños cristales o incluso detalles inspirados en el arte mexicano, mientras otras prefieren un acabado monocromático elegante que convierte el color en el verdadero protagonista, ya sea en uñas cortas o largas.

Además del impacto visual, la tendencia conecta con una estética cultural que celebra el arte latinoamericano y la identidad mexicana.

Frida Kahlo Casa Azul
Melisa Velázquez
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