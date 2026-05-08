Actriz de ‘Yellowstone’ acusa a James Cameron de usar su rostro para crear personajes de ‘Avatar’ sin su consentimiento

Avatar, la exitosa franquicia creada por James Cameron, se consolidó como una de las más taquilleras en la historia del cine. Sin embargo, el director y The Walt Disney Company enfrentan ahora una demanda presentada por Q’orianka Kilcher, actriz peruana que alcanzó reconocimiento internacional tras interpretar a Pocahontas.

Q’orianka Kilcher acusa a James Cameron de haber utilizado su rostro e imagen para crear los rasgos faciales de Neytiri, personaje interpretado por Zoe Saldaña, sin su consentimiento, por lo que está pidiendo una indemnización.

Q’orianka Kilcher demanda a James Cameron por usar su rostro en Avatar sin su consentimiento

La demanda asegura que Cameron tomó los rasgos faciales de Q’orianka para crear el personaje de Avatar, de acuerdo con el documento, el director habría pedido a su equipo de diseño basarse en la apariencia de la actriz tras verla en un anuncio de The New World (2005), película en la que interpretó a Pocahontas.

“Nunca imaginé que alguien en quien confiaba utilizaría sistemáticamente mi rostro como parte de un elaborado proceso de diseño y lo integraría en una cadena de producción sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso cruza una línea muy importante. Este acto es profundamente incorrecto”, asegura la actriz en la demanda.

Kilcher asegura en su denuncia que descubrió el supuesto uso de sus rasgos faciales al ver un video donde el director presentaba un boceto de Neytiri, y las declaraciones del director reforzaron sus sospechas sobre la inspiración en su imagen.

“La fuente real para esto fue una foto en el LA Times de una joven actriz llamada Q’orianka Kilcher. Este es, en realidad, su rostro inferior. Tenía un rostro muy interesante”.

Estas declaraciones han servido de argumento para el abogado de la actriz, quien argumenta en la demanda que Cameron no sólo se inspiró en su físico, sino que realmente hizo una copia de él.

“Tomó los rasgos biométricos faciales únicos de una chica indígena de 14 años, los sometió a un proceso de producción industrial y generó miles de millones de dólares en beneficios sin pedirle permiso en ningún momento. Eso no es hacer cine. Eso es robo”.

¿James Cameron le confesó a Q’orianka Kilcher lo que hizo con su imagen?

Según Variety, la denuncia relata que Q’orianka conoció brevemente a James Cameron en un evento benéfico poco después del estreno de Avatar en 2009. Allí, el director la invitó a visitar su oficina, pero cuando la actriz acudió días después, Cameron no estaba presente y un integrante de su equipo le entregó un boceto enmarcado realizado por él, acompañado de una nota manuscrita.

“Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri. Lástima que estuvieras rodando otra película. La próxima vez”.

Sin embargo, Kilcher afirma que Cameron nunca intentó contratarla para Avatar, a pesar de que su agente hizo varios intentos por conseguirle un casting para una prueba de personaje.

“Cuando recibí el boceto de Cameron, creí que era un gesto personal, como mucho una inspiración vaga relacionada con el casting y mi activismo”, plantea Kilcher en el documento.

¿Qué pide Q’orianka Kilcher a James Cameron por supuestamente usar su imagen en Avatar?

La denuncia sostiene que James Cameron utilizó la identidad biométrica y el patrimonio cultural de Q’orianka Kilcher para desarrollar la exitosa franquicia Avatar sin darle reconocimiento ni compensación.

La demanda también acusa a los implicados de violar la nueva ley de California sobre pornografía deepfake, es por ello, Q’orianka Kilcher solicita una compensación económica por el supuesto uso de su imagen, además de medidas cautelares y una rectificación pública.