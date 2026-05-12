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Demi Moore inaugura Cannes 2026 con un look de Jacquemus y como jurado oficial del festival

La actriz de “La sustancia” llegó a la Riviera Francesa con un vestido strapless de la colección Fall 2026 de Jacquemus para dar inicio a una nueva edición del Festival de Cannes.

Mayo 12, 2026 • 
Tania Franco
Demi Moore inaugura Cannes 2026 con un look de Jacquemus y como jurado oficial del festival

Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

El Festival de Cannes 2026 arrancó oficialmente y una de las figuras que más llamó la atención fue Demi Moore. La actriz estadounidense apareció en la Riviera Francesa como parte del jurado oficial de esta edición, deslumbrando con un elegante vestido strapless blanco con estampado de lunares multicolor perteneciente a la colección Fall 2026 de Jacquemus.

Demi Moore inaugura Cannes 2026 con un look de Jacquemus y como jurado oficial del festival

Jacquemus - Getty Images

La presencia de Demi Moore en Cannes ocurre en uno de los momentos más importantes de su carrera reciente. Tras el impacto de “La sustancia”, cinta dirigida por Coralie Fargeat que se convirtió en fenómeno internacional y la llevó nuevamente a la conversación de premios, la actriz fue seleccionada como integrante del jurado oficial del Festival de Cannes 2026.

Un jurado de lujo

Este año, el jurado está encabezado por el director surcoreano Park Chan-wook y será el encargado de elegir a la película ganadora de la Palma de Oro. Demi comparte esta responsabilidad junto a importantes figuras del cine internacional como Chloé Zhao, Juliette Binoche y Hong Sang-soo.

Demi Moore Festival de Cannes
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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