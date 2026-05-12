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Actriz de Héroes y Scream

Hayden Panettiere: adicciones, depresión y la pérdida de la custodia de su hija de 11 años
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Hayden Panettiere: adicciones, depresión y la pérdida de la custodia de su hija de 11 años: “Fue increíblemente difícil”
Hayden Panettiere tiene un pasado doloroso y responde a quienes la cuestionan por supuestamente haber abandonado a su hija Kay a los 11 años.
Mayo 12, 2026
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Melisa Velázquez