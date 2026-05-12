Destinos para conocer este verano 2026

Destinos como Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos se mantienen entre los favoritos para esta temporada gracias a sus playas, oferta hotelera y actividades para toda la familia.

En el Caribe mexicano, Tulum continúa posicionándose como uno de los destinos más buscados por turistas nacionales e internacionales. Sus playas de arena blanca, cenotes y hoteles boutique atraen principalmente a jóvenes y parejas que buscan experiencias de relajación y contacto con la naturaleza. Además, la conectividad aérea y ferroviaria en la región ha incrementado el interés por visitar la Riviera Maya durante este verano.

Para quienes prefieren destinos culturales, Oaxaca destaca por su riqueza gastronómica, zonas arqueológicas y festividades tradicionales. Durante el verano, la ciudad recibe visitantes interesados en conocer su arquitectura colonial, mercados y celebraciones típicas como la Guelaguetza, considerada una de las fiestas culturales más importantes del país.

En el ámbito internacional, ciudades europeas como París, Roma y Barcelona, figuran entre las opciones preferidas para el verano debido a sus atractivos históricos y culturales. Asimismo, destinos de Asia como Tokio han registrado un aumento en reservaciones gracias al interés por la tecnología, gastronomía y experiencias urbanas.