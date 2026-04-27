La colección de destinos (con sello mexicano) donde el descanso se vuelve una experiencia inolvidable

Imagina llegar al paraíso y sentir la brisa del verdadero lujo en la hospitalidad hotelera, donde cada detalle de tu viaje está cuidadosamente planificado, y lo único que tienes que hacer es llegar, relajarte y disfrutar la atención y las experiencias en su máximo esplendor.

No es difícil hacerlo realidad. En ese mapa de lugares que transforman la manera de viajar en México, los hoteles de Las Brisas se han convertido en referentes de hospitalidad, privacidad y belleza natural. Son espacios donde cada detalle está pensado para que el viajero no solo se hospede, sino que verdaderamente habite el momento.

Sin duda, en GRUPO BRISAS, existen destinos donde el descanso no es solo una pausa, sino una experiencia completa que comienza desde el momento en que llegas. No importa si se trata de una escapada romántica, de vivir una aventura familiar o de encontrar un refugio solitario para reconectar contigo mismo, en este conjunto de hoteles podrás encontrar la excelencia.

Acapulco: privacidad con vista a la eternidad

En lo alto de la bahía de Santa Lucía, Las Brisas Acapulco es un clásico de la hotelería mexicana, que redefine lo que significa desconectarse. Rodeado por 40 hectáreas de jardines y vistas que parecen no terminar, este hotel invita a vivir el lujo desde la intimidad.

Aquí, cada estancia se transforma en un refugio personal: casitas con terraza y alberca privada o semiprivada donde el tiempo se diluye entre el azul del cielo y el azul del mar. Es un lugar donde la privacidad no es un lujo, sino una forma de vivir el descanso.

Pierre Michaud

Ixtapa: el ritmo del mar, desde tu propia terraza

En Las Brisas Ixtapa, el descanso tiene una postal permanente: el Pacífico frente a ti. A pocos minutos de la vida vibrante de Ixtapa y la calidez de Zihuatanejo, este resort ofrece el balance perfecto entre la privacidad y el entretenimiento.

Cada una de sus habitaciones ofrece terraza privada con hamaca y vista al mar, convirtiendo cada amanecer en una experiencia íntima y contemplativa. La arquitectura, obra del reconocido Ricardo Legorreta, dialoga con el entorno de manera única: colores, formas y espacios que invitan a sentir el lugar más que a recorrerlo. Aquí, el viaje se vive a otro ritmo.

Huatulco: naturaleza que envuelve cada momento

Ubicado en la paradisíaca Bahía de Tangolunda, Las Brisas Huatulco es un destino en sí mismo. Aquí, el paisaje no es un fondo, es protagonista.

Caminar entre senderos naturales, descubrir playas escondidas o simplemente dejarse llevar por las vistas impresionantes del Pacífico se convierten en rituales cotidianos. Es el lugar ideal para quienes buscan perderse… y encontrarse. Asimismo, para los amantes del deporte y la aventura, el hotel cuenta con actividades como kayak y snorkel.

Manzanillo: arquitectura que cuenta historias frente al mar

Inspirado en la arquitectura morisca, Las Hadas by Brisas es un resort de ensueño que transporta a sus huéspedes a un mundo de fantasía. Sus edificaciones blancas con domos, arcos y patios recuerdan a una villa mediterránea, mientras que su playa privada lo convierte en un destino único en el Pacífico.

Aquí, cada rincón cuenta una historia, y cada estancia se convierte en una experiencia sensorial donde el diseño, la naturaleza y el mar conviven en armonía.

Mérida: descanso contemporáneo con esencia del sureste

En el corazón del sureste mexicano, Las Brisas Mérida ofrece una experiencia distinta: un espacio que fusiona el diseño contemporáneo y la espiritualidad maya. Sus suites fueron diseñadas bajo un concepto de sustentabilidad y exclusividad, con un balcón privado y tecnología de última generación.

La piscina con bar integrado y la terraza al aire libre invitan a disfrutar del clima delicioso. Para las noches, el Pool Bar Roof 508 ofrece mixología de inspiración yucateca con vistas espectaculares del cielo estrellado de la ciudad.

Sin duda, Las Brisas Mérida es un refugio urbano donde el descanso se siente ligero, moderno y consciente. Ideal para quienes buscan reconectar sin renunciar al dinamismo de una ciudad vibrante.

Querétaro: un viaje al pasado para descansar en el presente

Entre muros de piedra volcánica y jardines centenarios, Hacienda Jurica by Brisas es una pausa en el tiempo. Una verdadera hacienda del siglo XVI, donde su atmósfera colonial se combina con la comodidad moderna para brindar una experiencia inigualable.

Aquí, el descanso se vive con historia. Los huéspedes pueden disfrutar de caminatas por patios históricos y una gastronomía que fusiona los sabores tradicionales con la frescura del presente. Cada rincón invita a bajar el ritmo y dejar que el entorno haga lo suyo.

NIZUC Resort & Spa (Cancún): el “Mejor Hotel Gastronómico de México 2026”

En un momento en que la gastronomía se posiciona como uno de los principales motores del turismo de ultra lujo, NIZUC Resort & Spa se consolida como un referente indiscutible en el Caribe Mexicano al ser nombrado “Mejor Hotel Gastronómico de México 2026” por la Guía México Gastronómico.

Este reconocimiento —otorgado por Culinaria Mexicana en colaboración con S. Pellegrino y Nespresso— no sólo distinguen la excelencia culinaria de la joya de Grupo Brisas, sino que reafirma su capacidad para transformar la experiencia de hospitalidad en un viaje sensorial donde la innovación, la sostenibilidad y la identidad mexicana convergen.

En este contexto, Ramona, su restaurante insignia liderado por el chef Irving Cupul, celebra por segundo año consecutivo su lugar entre los 250 Mejores Restaurantes de México, consolidando una propuesta que honra el legado gastronómico nacional a través de una ejecución contemporánea y sofisticada.