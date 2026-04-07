¿Dónde se grabó Interstellar? El país que parece otro planeta existe en la Tierra

La película Interstellar, dirigida por Christopher Nolan, es una de las obras más reconocidas de la ciencia ficción contemporánea. Estrenada en 2014, la historia sigue a un grupo de astronautas que viajan a través de un agujero de gusano en busca de un nuevo hogar para la humanidad, en un futuro donde la Tierra enfrenta su colapso.

Instagram: Interstellar

Cuando la realidad vence a la ficción

Con la misión Artemis II y el estreno de la película “Proyecto Salvación”, el tema del espacio volvió a acaparar todos los titulares y el interés por el cosmos. Lo que hace especial a Interstellar es que Nolan decidió evitar el exceso de efectos digitales y, en su lugar, filmar en locaciones reales que transmitieran autenticidad. Entre ellas, Islandia se convirtió en un protagonista silencioso.

IG: Interstellar

Los paisajes extremos de Islandia fueron clave para recrear algunos de los escenarios más memorables de Interstellar. El glaciar Svínafellsjökull, ubicado al sureste del país, dio vida al planeta Mann, un mundo helado, inhóspito y visualmente impactante.

Abstract Aerial Art/Getty Images

Por otro lado, las vastas planicies, la niebla y las formaciones volcánicas del sur de Islandia ayudaron a construir la atmósfera de otros planetas, demostrando cómo la naturaleza puede superar cualquier set de filmación.

Islandia fue la elección perfecta

Islandia ofrece algo que pocos lugares en el mundo pueden, paisajes que parecen completamente ajenos a la Tierra. Su combinación de hielo, roca, agua y luz crea escenarios que fácilmente pueden representar otros planetas sin necesidad de grandes intervenciones.

carlo alberto conti/Getty Images

Esta decisión no solo elevó el realismo de la película, sino que también reforzó la experiencia del espectador, haciéndolo sentir dentro de un universo tangible. Hoy, Islandia no solo es un destino turístico de ensueño, sino también un referente cinematográfico. Su participación en Interstellar consolidó su lugar como uno de los escenarios naturales más impresionantes del cine moderno.